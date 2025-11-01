Binlerce sivilin öldürüldüğü Sudan’da 177 bin kişi hâlâ mahsur

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında çatışmaların devam ettiği Sudan’daki duruma ilişkin sosyal medya platformu X’ten açıklama yaptı.

“Sudan’da milyonlarca insan sağlığa yönelik devam eden saldırılar ve hayat kurtarıcı yardımların engellenmesi nedeniyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalıyor,” diyen Ghebreyesus, DSÖ’nün Tavila gibi yerlere yardım malzemeleri ulaştırdığını söyledi.

Sudan Doktorlar Sendikası, RSF’nin Faşir’e girmesinin ilk saatlerinde 2 bin sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise kentin 26 Ekim’de RSF’nin kontrolüne geçmesinin ardından 4 gün içinde 62 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Ghebreyesus, DSÖ’nün Faşir’den kurtulan ailelere destek olduğunu kaydederek, onlara kolera ve akut yetersiz beslenme tedavisinden anne ve çocuk sağlığı hizmetlerine kadar kapsamlı sağlık bakımı sağladığını belirtti.

DSÖ’nün daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, “Ancak şimdi erişime ihtiyacımız var. Hayatlar buna bağlı,” değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Sudan, 15 Nisan 2023’ten beri ordu ile dış destekli RSF arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti olan El Faşir, son haftalarda RSF’nin yoğun saldırılarına maruz kaldı ve büyük ölçüde bu grubun kontrolüne geçti.

On binlerce sivilin çatışmalardan kaçtığı kentte, RSF mensuplarının sivilleri zorla yerlerinden ettiği, silahsız insanları öldürdüğü ve işkenceye maruz bıraktığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kadın ve çocuklara yönelik sistematik cinsel saldırı ve istismar vakalarının arttığı raporlandı. Bölgeden gelen tanıklıklara göre RSF güçleri, köyleri yakarak halkı göçe zorluyor; kadınları ve çocukları kaçırıyor.

En az 2 bin sivilin öldürüldüğü, yarısı çocuk olmak üzere yaklaşık 177 bin kişinin kentte soykırım tehdidi altında olduğu bildiriliyor. Yale Üniversitesi tarafından analiz edilen uydu görüntüleri, kent çevresinde onlarca köyün tamamen yakıldığını, toplu mezar alanlarının oluştuğunu ve sivillere yönelik saldırıların daha da ağırlaştığını ortaya koydu. (TY)