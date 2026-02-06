ENGLISH KURDÎ
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 06.02.2026 14:35
 SG: Son Güncelleme: 06.02.2026 14:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Övüç hakkında hazırlanan iddianamede “Kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüphelinin başörtüsü ile alay ettiği,” ifadesi yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Saçlarını başörtüsü ile örttüğü bir videonun ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” (TCK madde 216) suçlamasıyla 20 Aralık 2025’te tutuklanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında iddianame hazırlandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Övüç’ün tutukluluğunun 46’ncı gününde hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi.

Övüç hakkında verilen tutukluluğun devamı kararında, “adli kontrol tedbirleri ile etkili denetim sağlanamayacağı” gerekçesine yer verildi.

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
4 Şubat 2026

“Dini değerlere yönelik alay”

Medyascope’tan Furkan Karabay’ın haberine göre, iki sayfayı doldurmayan iddianamede soruşturmanın, “Bee Haber” rumuzlu bir hesabın şüphelinin başını örttüğü bir videoyu “Övüç, parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu” ifadeleriyle paylaşması üzerine başlatıldığı belirtildi.

Övüç hakkında hazırlanan iddianamede “Kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüphelinin İslam dininin önemli vecibelerinden biri olan başörtüsü ile alay ettiği, şüphelinin tanınan bir kişi olması nedeni ile paylaşımın geniş kitlelere ulaşarak toplumsal barışı zedeleme ve kamu düzenini bozma bakımından açık ve yakın tehlike oluşturduğu,” ifadeleri kullanıldı.

Savcılık, Murat Övüç’ün “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu işlediğini ileri sürerek, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. (TY)

ilgili haberler
“Devletin ‘uyuşturucu’ bahanesiyle LGBTİ+’ları hedef göstermesini kabul etmiyoruz”
5 Şubat 2026
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
4 Şubat 2026
Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı
3 Şubat 2026
