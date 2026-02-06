Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Saçlarını başörtüsü ile örttüğü bir videonun ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” (TCK madde 216) suçlamasıyla 20 Aralık 2025’te tutuklanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında iddianame hazırlandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Övüç’ün tutukluluğunun 46’ncı gününde hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi.

Övüç hakkında verilen tutukluluğun devamı kararında, “adli kontrol tedbirleri ile etkili denetim sağlanamayacağı” gerekçesine yer verildi.

“Dini değerlere yönelik alay”

Medyascope’tan Furkan Karabay’ın haberine göre, iki sayfayı doldurmayan iddianamede soruşturmanın, “Bee Haber” rumuzlu bir hesabın şüphelinin başını örttüğü bir videoyu “Övüç, parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu” ifadeleriyle paylaşması üzerine başlatıldığı belirtildi.

Övüç hakkında hazırlanan iddianamede “Kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüphelinin İslam dininin önemli vecibelerinden biri olan başörtüsü ile alay ettiği, şüphelinin tanınan bir kişi olması nedeni ile paylaşımın geniş kitlelere ulaşarak toplumsal barışı zedeleme ve kamu düzenini bozma bakımından açık ve yakın tehlike oluşturduğu,” ifadeleri kullanıldı.

Savcılık, Murat Övüç’ün “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu işlediğini ileri sürerek, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. (TY)