Sivas’ta sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde, yağışlar nedeniyle yatağından taşan Kalın Çayı çevresindeki tarım arazileri kısmen su altında kaldı.

Cami Mahallesi’nden başlayarak Yılanlıkaya köyü arazilerine kadar uzanan D-200 karayolu kenarındaki yaklaşık 6 kilometrelik hat taşkın nedeniyle göle döndü.

Bir kısmı ekili olan arazilerin suyla kaplandığı bölgede, leylek ve balıkçıl gibi göçmen kuşlar da alanı uğrak noktası olarak kullanmaya başladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, su altında kalan ağaçlar ise D-200 karayolundan geçen sürücülerin görüş alanında belirgin hâle geliyor. (TY)