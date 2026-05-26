İKLİM KRİZİ
YT: Yayın Tarihi: 26.05.2026 11:35 26 Mayıs 2026 11:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.05.2026 12:21 26 Mayıs 2026 12:21
Okuma Okuma:  1 dakika

Sivas’ta sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı

Yağışlar nedeniyle Kalın Çayı, yatağından taştı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde, yağışlar nedeniyle yatağından taşan Kalın Çayı çevresindeki tarım arazileri kısmen su altında kaldı.

Cami Mahallesi’nden başlayarak Yılanlıkaya köyü arazilerine kadar uzanan D-200 karayolu kenarındaki yaklaşık 6 kilometrelik hat taşkın nedeniyle göle döndü. 

Bir kısmı ekili olan arazilerin suyla kaplandığı bölgede, leylek ve balıkçıl gibi göçmen kuşlar da alanı uğrak noktası olarak kullanmaya başladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, su altında kalan ağaçlar ise D-200 karayolundan geçen sürücülerin görüş alanında belirgin hâle geliyor. (TY)

sivas sağanak yağış sel su baskını Yıldızeli
ilgili haberler
Tokat’ta sağanak nedeniyle karayolunda çöküntü
25 Mayıs 2026
Tokat’ta sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı
22 Mayıs 2026
Hatay’daki sağanakta iki kişi ve binlerce hayvan hayatını kaybetti
21 Mayıs 2026
