Tokat’ta sağanak nedeniyle karayolunda çöküntü

Tokat’ta yaklaşık iki haftadır etkili olan sağanak yağışlar, Pazar ilçesi karayolunda çöküntü oluşmasına neden oldu.

İlçede aralıklarla devam eden yağışlar yaşamı olumsuz etkilerken, son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle Tokat’ın önemli tarım merkezlerinden Kazova’daki tarım arazileri de su altında kaldı.

Tokat’ta sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Ballıca Mağarası’na giden karayolunun Kazova yönündeki bölümü, Yeşilırmak’taki taşkın riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kazova’daki Kalaycık köyü yakınlarında, altından dere geçen ve trafiğe kapalı olan karayolunda obruğu andıran bir çökme meydana geldi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yaklaşık 3 metre çapında ve 4 metre derinliğinde oluşan çöküntünün çevresinde yurttaşlar kum dolu çuvallarla güvenlik önlemi aldı. (TY)