İKLİM KRİZİ
YT: Yayın Tarihi: 22.05.2026 17:32 22 Mayıs 2026 17:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.05.2026 17:35 22 Mayıs 2026 17:35
Okuma Okuma:  1 dakika

Tokat’ta sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı

Kentte sel riski nedeniyle 10 okulda eğitim öğretime ara verildi.

BİA Haber Merkezi

Erbaa ilçesindeki Kelkit Çayı, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı).

Tokat’ta aralıklarla devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kentte sel riski nedeniyle 10 okulda öğleden sonra eğitim öğretime ara verildi.

Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesinde su altında kalan tarım arazileri zarar gördü. Dere yatağına yakın bölgelerde bulunan evler ve bazı evlerin bahçeleri de su altında kaldı. 

Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada ilçede bir haftadır yoğun yağışın etkili olduğunu söyledi.

Taşma riski bulunan Yeşilırmak Nehri, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı).

Sağanak nedeniyle su altında kalan arazilerde mağduriyet yaşanmaması için çalışma başlattıklarını belirten Özgür, “Tarlalarda su çekme ve temizlik çalışmaları yürütüyoruz. DSİ kepçe ve kamyonet verdiği için dereler ve kanalları temizledik ve çok taşmadı. Daha büyük mağduriyeti atlattık,” dedi.

Erbaa ilçesinde ise Kelkit Çayı’nın taşması nedeniyle tarım alanlarında su baskını meydana geldi. 

Dere yatağına yakın bölgelerde bulunan evler ve bazı evlerin bahçeleri de su altında kaldı. (TY)

