İki belediye başkanı daha tutuklandı

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi suçlamalarla yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 19 kişi dün adliyeye sevk edildi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da arasında bulunduğu 20 kişiden 1'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Turgut ile Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü Ersin Servi ile Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait Oğuz’un da aralarında bulunduğu 19'u kişi savcılık tarafından sorgulandı.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Turgut, Demirtaş, Yörükçü, Servi ve Oğuz dahil 8 kişi tutuklandı.

Hakimlik, 11 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Adalar Belediye Başkanı da tutuklandı

19 Haziran günü gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da arasında 35 kişi bu sabaha karşı 05.00 sıralarında tutuklandı.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da arasında bulunduğu 39 kişi dün sabah emniyet müdürlüğü binasından Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Akpolat ve diğer isimlerin savcılık işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı. Savcılık Akpolat'ın da arasında bulunduğu 35 ismi tutuklama, 4 ismi ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk etti.

Üç ayrı hakimlikçe yapılan işlemler sabaha karşı 05.00 sıralarında sonuçlandı. Hakimlikler Ali Ercan Akpolat dahil 35 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklanan belediye görevlilerinin isimleri şöyle:

Hüseyin Yılmaz (Adalar Belediye Başkan Yardımcısı), Fırat Durak (Adalar Belediye Başkan Yardımcısı), Funda Yalçınkaya (Adalar Belediyesi Ruhsat Müdürü), İlyas Bayram (Adalar Belediyesi Zabıta Müdürü), Gülşah Bulut (Sekreter), Abdullah Çelikcan (Memur), Furkan Güçlüer (Mimar), Abdullah Yıldırım (Şoför), Talip Gülçiçek (Zabıta), Neslihan Alnıak (Jeofizik Mühendisi, İmar Müdürü) ve Adalar Belediyesi Meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu ile Mehmet Nuri Kaya.

(Mİ)