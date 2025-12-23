CHP’li Şile Belediyesi’ne 2. operasyon: 22 kişi gözaltında

Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Daha önce 10 Temmuz’da Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonda aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şile Belediyesi’ne yönelik bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Yetkililer, gözaltı kararı bulunan kişilerden birinin başka bir dosya kapsamında halen tutuklu olduğunu açıkladı. Polisler kalan 22 kişiyi operasyonun ardından gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

