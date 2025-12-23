ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.12.2025 08:46 23 Aralık 2025 08:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.12.2025 09:45 23 Aralık 2025 09:45
Okuma Okuma:  1 dakika

CHP’li Şile Belediyesi’ne 2. operasyon: 22 kişi gözaltında

Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
CHP’li Şile Belediyesi’ne 2. operasyon: 22 kişi gözaltında
Fotoğraf: Şile Belediyesi

Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Daha önce 10 Temmuz’da Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonda aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şile Belediyesi’ne yönelik bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Yetkililer, gözaltı kararı bulunan kişilerden birinin başka bir dosya kapsamında halen tutuklu olduğunu açıkladı. Polisler kalan 22 kişiyi operasyonun ardından gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Şile Belediyesi CHP
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git