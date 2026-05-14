Şi, Trump'ı uyardı: "Tayvan konusunda yapılacak bir yanlış tehlikeli yerlere götürür"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump'ı süren dış ticaret görüşmelerinde sağlanan ilerlemeye karşın, Tayvan konusundaki anlaşmazlıkların iki ülkeyi çatışmaya sürükleyebileceği konusunda uyardı.

Şi uyarısını perşembe günü Beycin'de düzenlenen ve iki liderin Büyük Halk Sarayı'nda iki saati aşkın görüştükleri zirve sırasında dile getirdi.

Pekin zirvesi: ABD ve Çin yeni sayfa değil, kriz yönetimi arıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şi, Trump'a Tayvan'ın her iki ülkenin de karşı karşıya olduğu en önemli mesele olmaya devam ettiğini; konunun yanlış yönetilmesinin ABD-Çin ilişkilerini "son derece tehlikeli yerlere götürebileceği", hatta iki ülkenin "çarpışmasına ya da çatışmaya girmesine" yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kore'deki ABD-Çin ekeonomik müzakerelerinde ilerleme

Çin Devlet Başkanı ayrıca, çarşamba günü Güney Kore'de ABD ve Çin yetkilileri arasında gerçekleştirilen ticaret müzakerelerinin "genel olarak dengeli ve olumlu sonuçlar" doğurduğunu dile getirdi.

Bu görüşmeler, geçtiğimiz ekimde dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında varılan kırılgan ticaret ateşkesini korumak ve gelecekteki ticaret ve yatırım iş birliği için mekanizmalar oluşturmak amacıyla düzenlenmişti.

Tayvan konusundaki uyarıya karşın zirvenin samimi bir havada geçtiği; iki liderin de Beycin'deki görkemli bir devlet resepsiyonunda birbirlerinden övgüyle söz ettikleri bildirildi.

Karşılıklı övgüler

Trump, Şi'yi "harika bir lider" olarak niteledi ve görüşmenin "tarihin en büyük zirvesi" haline gelebileceğini söyledi. Açılış konuşması sırasında Trump, "Harika bir lidersiniz; bazen insanlar bunu söylememden hoşlanmıyor ama ben yine de söylüyorum," dedi.

Bir ABD başkanının on yıla yakın bir zamandır Çin'e yaptığı bu ilk ziyaret ABD yönetiminin İran savaşı, uluslararası ticaret ile teknoloji güvenliği konularında Beycin ile ilişkilerin gerginleşmesinden doğan bir baskı altında olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Trump Çin'de, görüşmeler bugün başlıyor

