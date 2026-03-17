YT: Yayın Tarihi: 17.03.2026 13:00 17 Mart 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.03.2026 13:27 17 Mart 2026 13:27
Okuma Okuma:  1 dakika

SHUDER'den çocuk odaklı vaka buluşmaları

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi Çocuk ve Çocuk Hakları Komisyonu’nun düzenlediği “Çocuk Odaklı Vaka Buluşmaları” serisinin dördüncü oturumu, 28 Mart'ta gerçekleştirilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

SHUDER'den çocuk odaklı vaka buluşmaları

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) İstanbul Şubesi Çocuk ve Çocuk Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen “Çocuk Odaklı Vaka Buluşmaları” serisinin dördüncü oturumu, “Çocuk Odaklı Vaka Çalışması-4” başlığıyla 28 Mart'ta hayata geçirilecek.

Oturumda madde kötüye kullanım davranışı olan bir çocuk vakası üzerinden kapsamlı değerlendirme yapılacak. Saat 11.00-13.00 saatleri arasında yapılacak programın kolaylaştırıcılığını SHU Betül Zeynep Toraman üstlenecek.

Mesleki etik, sorumluluk ve işbirliği

Oturum kapsamında sosyal hizmet uzmanlarının müdahale becerileri, çocuk koruma sistemindeki rolü ve yasal sorumlulukları, etik ikilemler karşısındaki mesleki tutumu, risk değerlendirme süreçleri, çok disiplinli ekip çalışması ile mevcut kaynak ve hizmetlerin etkili kullanım yolları çerçevesinde vaka analizi gerçekleştirilecek.

Komisyon, söz konusu buluşmanın çocuk koruma alanındaki uygulamaları mesleki etik, sorumluluk ve işbirliği ekseninde yeniden değerlendirmek açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Başvuru için detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
sosyal hizmet sosyal hizmet uzmanı çocuk odaklı
