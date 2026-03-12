Adliyelerde çocuklara yönelik damgalayıcı ifadeler değiştirilecek

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin, adliyelerde çocuklara ilişkin soruşturmaların yürütüldüğü birimlerde kullanılan bazı tabelalardaki ifadelerle ilgili yaptığı başvuru Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından kabul edildi.

Başvuruda, “çocuk suçları”, “çocuk suçlular bürosu” şeklinde kullanılan ifadelerin çocukları damgaladığı, çocuk haklarıyla bağdaşmadığı ve masumiyet karinesine zarar verdiği belirtildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR ANLATIYOR “İçeride devlet yok, birbirini yakanları gördüm”

"Damgalayıcı ifadeler çocuk adalet sistemiyle uyumlu değil"

Merkez tarafından yapılan değerlendirmede, tabelalarda yer alan ifadelerin çocuğu doğrudan “suç” ile özdeşleştirdiği, çocuk adalet sisteminin koruyucu, onarıcı ve hak temelli yapısıyla uyumlu olmadığı vurgulandı. Bu nedenle, adliyelerde kullanılan birim adlarının çocuk haklarına uygun ve damgalayıcı olmayan ifadelerle değiştirilmesi talep edildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yaptığı inceleme sonucunda başvuru haklı bulundu. Kurum, dostane çözüm kararı vererek ilgili tabelaların ve birim adlandırmalarının değiştirilmesi yönünde değerlendirmede bulundu.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR ANLATIYOR “13 yaşında cezaevine girdim, herkes bize dışardan bakıyor bir de içerden baksınlar”

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, kararın çocuk adalet sisteminde kullanılan dilin çocukların üstün yararı, ayrımcılık yasağı ve damgalamama ilkeleri doğrultusunda yeniden ele alınması bakımından önemli olduğunu belirtti.

Dostane çözüm nedir? Ombudsmanlık, vatandaş ile idare arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde bir köprü vazifesi görmektedir. Bu anlamda tarafların karşılıklı ve gönüllü olarak anlaşmalarının sağlanması önemlidir. Ombudsmanlık Kurumu başvuruya ilişkin olarak inceleme ve araştırma süreci devam ederken tarafları bu amaçla dostane çözüme davet edebilir. Bu davet neticesinde başvuru konusu edilen talebin, İlgili idare tarafından yerine getirilmesi

Sorunun çözülmesi nedeniyle şikayetten vazgeçilmesi

Taraflarca başvurunun çözümlendiğinin Ombudsmanlık Kurumuna bildirilmesi halinde "Dostane Çözüm Kararı" verilir.

(NÖ)