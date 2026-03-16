ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 16.03.2026 11:32 16 Mart 2026 11:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.03.2026 12:09 16 Mart 2026 12:09
Okuma Okuma:  2 dakika

Çocuk dostu iklim ve afet hazırlığı kılavuzu

Save the Children Türkiye'nin hazırladığı “Aileler İçin İklim Farkındalığı, Afet ve Acil Durumlara Hazırlık Rehberi” ailelere çocuklarıyla bu konuları yaşa uygun ve güven verici bir dille konuşmaları için pratik içerikler sunuyor.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Aileler İçin İklim Farkındalığı, Afet ve Acil Durumlara Hazırlık Rehberi kapak görseli

Save the Children Türkiye tarafından 2025’te yayımlanan rehber, ailelerin çocuklarıyla birlikte oyunlar, hikâyeler, yaratıcı etkinlikler ve günlük yaşama uyarlanabilir uygulamalar üzerinden iklim farkındalığı ve afet hazırlığı konularını çalışmasını hedefliyor. Yayında, çocukların hem bilgi edinmesi hem de aileleriyle öğretici zaman geçirmesi amaçlanıyor.

“İklim krizi, aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir”
28 Ekim 2025

Rehber üç dilde yayında

Rehberin temel odağı, ebeveynlerin çocuklarla iklim değişikliği, çevre bilinci ve acil durumlarda doğru davranışlar gibi hassas başlıkları sade, anlaşılır ve yaş grubuna uygun bir dille ele alabilmesine destek olmak. İçerikte çocukların merak duygusunu besleyen, duygusal ihtiyaçlarını gözeten ve aile içi iletişimi güçlendiren önerilere yer veriliyor.

Yayın, evde öğrenmeyi destekleyen kapsayıcı bir yaklaşım benimserken aileleri de çocukların dayanıklılık becerilerinin gelişiminde aktif bir paydaş olarak konumlandırıyor. Rehberin Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde erişime açıldığı belirtiliyor.

Adliyelerde çocuklara yönelik damgalayıcı ifadeler değiştirilecek
12 Mart 2026

İklim ve afet farkındalığını güçlendirmek

Çalışma, Save the Children Türkiye ile AFAD ortaklığında yürütülen 4-8 yaş çocuklara yönelik iklim farkındalığı, afet ve acil durumlara hazırlık projesinin tamamlayıcı materyalleri arasında yer alıyor. Proje kapsamında hazırlanan eğitici modüllerde, 4-5 ve 6-8 yaş grupları için toplam 16 oturumluk bir program kurgulanırken; oyun, hikâye anlatımı, şarkı, hareket temelli etkinlikler ve yaratıcı drama gibi yöntemlerle çocukların erken yaşta bilgi ve beceri geliştirmesi hedefleniyor.

Bu yönüyle aile rehberi, yalnızca ebeveynlere yönelik bir bilgilendirme dokümanı olmanın ötesine geçerek, çocukların iklim ve afet farkındalığını günlük yaşam içinde güçlendirmeyi amaçlayan bütüncül bir destek materyali niteliği taşıyor.

Rehberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
COP31 iklim afet Save the Children
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git