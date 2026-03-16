Çocuk dostu iklim ve afet hazırlığı kılavuzu

Save the Children Türkiye tarafından 2025’te yayımlanan rehber, ailelerin çocuklarıyla birlikte oyunlar, hikâyeler, yaratıcı etkinlikler ve günlük yaşama uyarlanabilir uygulamalar üzerinden iklim farkındalığı ve afet hazırlığı konularını çalışmasını hedefliyor. Yayında, çocukların hem bilgi edinmesi hem de aileleriyle öğretici zaman geçirmesi amaçlanıyor.

“İklim krizi, aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir”

Rehber üç dilde yayında

Rehberin temel odağı, ebeveynlerin çocuklarla iklim değişikliği, çevre bilinci ve acil durumlarda doğru davranışlar gibi hassas başlıkları sade, anlaşılır ve yaş grubuna uygun bir dille ele alabilmesine destek olmak. İçerikte çocukların merak duygusunu besleyen, duygusal ihtiyaçlarını gözeten ve aile içi iletişimi güçlendiren önerilere yer veriliyor.

Yayın, evde öğrenmeyi destekleyen kapsayıcı bir yaklaşım benimserken aileleri de çocukların dayanıklılık becerilerinin gelişiminde aktif bir paydaş olarak konumlandırıyor. Rehberin Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde erişime açıldığı belirtiliyor.

İklim ve afet farkındalığını güçlendirmek

Çalışma, Save the Children Türkiye ile AFAD ortaklığında yürütülen 4-8 yaş çocuklara yönelik iklim farkındalığı, afet ve acil durumlara hazırlık projesinin tamamlayıcı materyalleri arasında yer alıyor. Proje kapsamında hazırlanan eğitici modüllerde, 4-5 ve 6-8 yaş grupları için toplam 16 oturumluk bir program kurgulanırken; oyun, hikâye anlatımı, şarkı, hareket temelli etkinlikler ve yaratıcı drama gibi yöntemlerle çocukların erken yaşta bilgi ve beceri geliştirmesi hedefleniyor.

Bu yönüyle aile rehberi, yalnızca ebeveynlere yönelik bir bilgilendirme dokümanı olmanın ötesine geçerek, çocukların iklim ve afet farkındalığını günlük yaşam içinde güçlendirmeyi amaçlayan bütüncül bir destek materyali niteliği taşıyor.

