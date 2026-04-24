Sevag ve Garabet Balıkçı, mezarları başında anıldı

Batman Kozluk’ta 24 Nisan 2011’de zorunlu askerlik görevini yaparken er Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevag Şahin Balıkçı ile 2022’de aynı tarihte yaşamını yitiren babası Garabet (Garbis) Balıkçı, bugün Şişli Ermeni Mezarlığı’ndaki mezarları başında anıldı.

Saat 14.00’da düzenlenen anma törenine Peder Nareg Değirmenciyan riyaset etti.

Törende Balıkçı’nın annesi Ani Balıkçı ve kız kardeşi Lerna Balıkçı’nın da aralarında bulunduğu katılımcılar dualar etti.

Agos Gazetesi’nden İşhan Erdinç’in haberine göre, Nor Zartonk İnisiyatifi’nden Nişan Güreh, mezar başında yapılan törenin ardından bir konuşma yaptı.

Güreh açıklamasında, şöyle dedi:

15 yıldır olduğu gibi, bu yıl da bir adalet talebimizi usanmaksızın dillendirmek için yine Şişli Ermeni Mezarlığı’ndayız. Yıllar süren yargılamalar boyunca deliller karartıldı, tanıklara baskı yapıldı, mahkemeler tiyatro salonlarına döndü. Buna rağmen sokaklarda ve anmalarda adalet mücadelesi devam etti. Garabet Balıkçı’nın dediği gibi, ‘Başka Sevaglar yaşanmasın’ diye verdiğimiz bu adalet mücadelesi başka Hrantlar, başka Maritsalar olmasın diye de verildi. Bu mücadele sayesinde kışlalarda yaşanan başkaca şüpheli asker ölümlerinin önüne geçildi.

Bugün burada yaptığımız sadece bir anma değil; ayrıca Ermenilerin 111 yıldır süren adalet arayışının bir parçasıdır ve bu topraklarda yaşayan herkes içindir. 111 yıldır süregelen adaletsizlikler sadece Ermenileri değil bu topraklardaki diğer halkları da etkiledi. Bu adaletsizliğin müsebbibi olan muktedirler her zaman adalet mücadelelerini ezmek istediler. Adaletsizlik onları daha güçlü ve pervasız kılarken, yaptıkları çoğu zaman yanlarına kar kaldı. Şüphesiz ki biz, bir arada kendi adalet taleplerimizi birleştirmedikçe, gelecekte de yanlarına kar kalmaya devam edecek. Pervasızların yönettiği bir dünyada adalet mücadelesi zordur; ama her zaman Garabet Balıkçı’nın sözünü aklımızda tutacağız ve başka adaletsizliklerin olmaması için mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki adalet olmadan kardeşlik olmaz, barış olmaz, refah olmaz.