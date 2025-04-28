Sevag ve Garabet Balıkçı anıldı

Batman Kozluk’ta zorunlu askerlik görevi sırasında 24 Nisan 2011’de er Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevag Balıkçı ile 2022 yılında aynı gün vefat eden baba Garabet Balıkçı, dün (27 Nisan) mezarları başında anıldı.

Şişli Ermeni Mezarlığı’nda yapılan anmaya Balıkçı Ailesi, DEM Parti Meclis ve MYK Üyesi Murad Mıhçı, Nor Zartonk İnisiyatifi, HDP Şişli İlçe Örgütü ile Balıkçı ailesi ve aile yakınları katıldı.

Peder Şirvan Mürzyan’ın ilahiler okuduğu anma töreni, Nor Zartonk’tan Nişan Güreh'in okuduğu basın açıklaması ile sona erdi.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, anma töreninde okunan basın açıklaması şöyle:

14 yıl önce, Ermeni Soykırımı'nın yıldönümü olan 24 Nisan'a denk gelen bir Paskalya gününde, Sevag Balıkçı zorunlu askerlik hizmeti sırasında öldürüldü. İki yıl önceyse, yine bir 24 Nisan'da, bu kez babası Garabet Balıkçı'yı kaybettik. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Şişli Ermeni Mezarlığı'ndayız.

Peki neden buradayız? Neden her yıl Sevag ve Garabet Balıkçı'yı anıyoruz? Bugün burada yaptığımız şey, sadece bir anma değil. Bugün burada yaptığımız bir adalet talebini usanmaksızın dillendirmektir. Garabet Balıkçı'nın dediği gibi, ‘Başka Sevag'lar yaşanmasın’ diye verdiğimiz bir mücadeledir. Başka Hrant'lar, başka Maritsa'lar olmasın diye sürdürdüğümüz bir direniştir.

Bugün burada yaptığımız, Ermenilerin 110 yıldır süren adalet arayışının bir parçasıdır. Ve bu adalet mücadelesi, bu topraklarda yaşayan herkes içindir. Aslında bugün burada olmak yerine, Sevag'la birlikte olmayı tercih ederdik. Ya da ‘Sevag Balıkçı’ dediğimizde, onun sadece seramik sanatını, gülüşünü hatırlamak isterdik. Bugün Sevag'in adı, şüpheli asker ölümleriyle ilgili yürüttüğümüz mücadeleyle anılıyor. Kışlalarda yaşanan şüpheli asker ölümleri, bu mücadele sayesinde kamuoyunun gündemine girdi ve TBMM'de tartışıldı.

İşte bu adalet mücadelesi, Sevag ve babası Garabet Balıkçı'nın bize bıraktığı mirastır. Evet, onları bizden aldılar. Bu gerçeği değiştiremeyiz. Ama onları bizden alanlar da bu adalet mücadelesini, Sevag ve Garabet Balıkçı'nın mirasını artık silemezler. Çünkü bu miras, kışlalarda pek çok insanın hayatını kurtardı ve başka Sevag'ların ölümünü engelledi.