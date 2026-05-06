KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 06.05.2026 17:05 6 Mayıs 2026 17:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.05.2026 17:05 6 Mayıs 2026 17:05
Okuma Okuma:  1 dakika

Şebnem Ferah’ın konser biletleri 12 dakikada tükendi

Biletlerin karaborsada 80 bin TL’ye kadar fiyatlarla satışa sunulduğu iddia edildi.

BİA Haber Merkezi

İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta 3 Haziran’da sahne alacak olan rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah konserinin biletleri bugün saat 12.00’da satışa açıldı.

2500 ve 3600 TL olarak belirlenen biletler 12 dakika içinde tükenirken, satış anında çevrimiçi sistemde yoğunluk oluştu.

Habertürk’ün aktardığına göre, en az 300 bin kişi bilet almak için çevrimiçi sıraya girdi.

Sosyal medyada ise biletlerin karaborsada 80 bin TL’ye kadar fiyatlarla satışa sunulduğu iddia edildi.

Bilet bulamayan dinleyiciler duruma tepki gösterirken, Ferah’ın daha fazla konser vermesi için de çağrı yapıldı.

Sanatçı, son konserini Mart 2020’de vermişti.

Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra konser verecek
5 Mayıs 2026

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
şebnem ferah rock müziği küçükçiftlikpark
