Şebnem Ferah’ın konser biletleri 12 dakikada tükendi

İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta 3 Haziran’da sahne alacak olan rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah konserinin biletleri bugün saat 12.00’da satışa açıldı.

2500 ve 3600 TL olarak belirlenen biletler 12 dakika içinde tükenirken, satış anında çevrimiçi sistemde yoğunluk oluştu.

Habertürk’ün aktardığına göre, en az 300 bin kişi bilet almak için çevrimiçi sıraya girdi.

Sosyal medyada ise biletlerin karaborsada 80 bin TL’ye kadar fiyatlarla satışa sunulduğu iddia edildi.

Bilet bulamayan dinleyiciler duruma tepki gösterirken, Ferah’ın daha fazla konser vermesi için de çağrı yapıldı.

Sanatçı, son konserini Mart 2020’de vermişti.

Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra konser verecek

