Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra konser verecek

Rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra, 3 Haziran 2026’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta konser vereceğini duyurdu.

Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere,” dedi.

Uzun bir aradan sonra yeniden sahneye çıkacak olan Ferah’ın konseri, hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Görüşmek üzere ♥️🥹♥️ pic.twitter.com/5zNp5ZfPkU — Şebnem Ferah (@sebnemferah) May 4, 2026

Öte yandan, sanatçı, Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, bir diğer rock müzik sanatçısı Teoman’ın yazdığı veda mesajını beğenmesi nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından hedef gösteriliyor.

