Salih Müslim, Kamışlı'daki törenin ardından Kobane'ye uğurlandı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde tedavi gördüğü Meryem Ana Hastanesinde çarşamba günü böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren PYD Eş Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim için Kamışlı'da tören düzenlendi.

Salih Müslim Rojava’ya uğurlandı: "Halkların belleğinde yaşayacak"

Müslim'in cenazesi dün Rojava'ya getirilmiş ve Semalka Sınır Kapısı’nda çok sayıda kişi tarafından karşılamıştı. Kamışlı’daki 12 Mart Stadyumu’nda düzenlenen cenaze törenine Müslim’in yakınları ve PYD yetkilileri dahil binlerce kişi katıldı.

"Halkının hakkını savundu"

Törende konuşan PYD Eş Başkanlık Konseyi üyesi Foza Yusif, Müslim'in "tarihi bir mücadele insanı" olduğunu söyledi ve "Hiçbir zaman geri adım atmadı ve her koşulda halkının hakkını savundu" dedi.

Salih Müslim’in kızı Pervin Müslim de törendeki konuşmasında, "Babam bu sahiplenmeyi görseydi gözleri yaşla dolardı. Çok mutlu olurdu. Aile adına söz veriyoruz; onun emeğine ve mücadelesine sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Öcalan’dan 'Salih Müslim' mesajı: Sırrı Süreyya’nın ikiz kardeşi olarak görüyorum

Öcalan ve Talabani'nin mesajları okundu

Törende Abdullah Öcalan'ın ve YNK Başkanı Bafil Talabani’nin mesajları da okundu. Öcalan, "Onu, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde kaybettiğimiz Sırrı Süreyya’nın ikiz kardeşi olarak görüyorum. Hem mücadelemizin hem barışımızın sönmeyen yıldızı olarak kalacaktır" ifadesini kullandı. Talabani de "Salih Müslim, Rojava’da Kürtlüğün bir sembolü, mücadeleci bir yoldaş ve ölümsüz bir dosttur" dedi.

Kobanî'ye uğurlandı

Töreninin ardından Müslim'in cenazesi yarın defnedilmek üzere Kobanî'ye doğru yola çıkarıldı.

Salih Muslim için yarın Kobanî’de düzenlenecek cenaze törenine aralarında HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın da bulunduğu geniş bir heyet katılacak.

Kobanî’de düzenlenecek törene katılacak heyette şu isimler yer alacak: DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti MYK üyesi Derya Arslan, Demokratik Birlik İnisiyatif Eş Sözcüleri Gülcan Kaçmaz ve Mehmet Kamaç, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, TJA aktivisti Sebahat Tuncel, Leyla Zana ve Çetin Arkaş.

(AB)