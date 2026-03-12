Salih Müslim Rojava’ya uğurlandı: "Halkların belleğinde yaşayacak"

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de tedavi gördüğü Meryem Ana Hastanesi’nde dün yaşamını yitiren Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim’in cenazesi Rojava’ya uğurlandı.

Salih Müslim’in cenazesi, sabah saatlerinde bir grup aktivist ve siyasetçinin katıldığı bir törenle Erbil Adli Tıp Kurumu’ndan alındıktan sonra Rojava’ya doğru yola çıkarıldı. Cenaze saatler içinde Rojava'ya ulaştı. Müslim, memleketi Kobani’de toprağa verilecek.

DEM Parti, hayatını kaybeden PYD Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim için taziye mesajı yayınladı.

Partiden paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"PYD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ömrünü halkının özgürlük mücadelesine adayan ve bu yolda en önde yürümekten bir an bile tereddüt etmeyen Salih Müslim'e rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Salih Müslim’in bıraktığı direniş mirası, kalbi halkının özgürlüğü için atan herkesin pusulası olacak. Müslim, başta Kürt halkı olmak üzere halkların belleğinde sonsuza kadar özgürlük ve demokrasi şehidi olarak yaşayacak. Oxir be Hevalê Hêja, biranîna berxwedana te dê her û her rêya me ronî bike...."

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Müslim’in vefatına ilişkin şu mesajı paylaştı:

"PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim’in (Bavê Welat) vefat haberini büyük bir üzüntü ve kederle öğrenmiş bulunmaktayız.

Bavê Welat; bir şehit babası, yakın bir dost, büyük bir öncü, değerli bir Kürt siyasetçi ve yurtseverdi. Geçtiğimiz 40 yıl boyunca Kürt halkının özgürlük mücadelesinde önemli roller üstlendi; bu süreçte Baas rejimi tarafından defalarca tutuklandı ve sürgüne maruz kaldı. Ayrıca Bavê Welat, Rojava Devrimi’nde de öncü bir rol oynadı.

Kürt halkının davası uğruna büyük emekler veren Bavê Welat’ın bıraktığı izi takip etmeye ve hayallerini gerçekleştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ailesinin, PYD camiasının ve tüm Kürt halkının başı sağ olsun."