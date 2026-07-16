Sağlıklı beslenmenin aylık maliyeti 36 bin 324 TL

Birleşik Metal İşçileri Sendikası’na (Birleşik Metal-İş) bağlı Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), “Temmuz 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu”nu açıkladı.

Rapora göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 36 bin 324 TL’ye yükseldi. Ailenin günlük asgari gıda harcaması ise bin 211 TL olarak hesaplandı.

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En yüksek beslenme maliyeti gençlerde

BİSAM, sağlıklı beslenme maliyetinin aile bireylerinin yaşına ve cinsiyetine göre değiştiğini belirtti.

Aylık beslenme maliyeti yetişkin bir erkek için 9 bin 752 TL, yetişkin bir kadın için 9 bin 392 TL olarak hesaplandı. Bu tutar 15-18 yaşındaki bir genç için 10 bin 233 TL, 4-6 yaşındaki bir çocuk için ise 6 bin 947 TL oldu.

Böylece dört kişilik bir ailenin aylık toplam gıda harcaması 36 bin 324 TL’ye ulaştı.

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Yoksulluk sınırı 119 bin 330 TL

Raporda gıdanın yanı sıra eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, ısınma, haberleşme, giyim ve eğlence gibi temel ihtiyaçlar da hesaba katıldı.

Buna göre, dört kişilik bir hanenin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesi için yapması gereken aylık toplam harcama 119 bin 330 TL olarak belirlendi.

Gıda bütçesinde en büyük pay süt ürünlerinin

Günlük gıda harcamaları içinde en yüksek tutarı 432,46 TL ile süt ve süt ürünleri oluşturdu.

Süt ve süt ürünlerini 275,04 TL ile sebze ve meyve, 198,06 TL ile kırmızı et, tavuk ve balık izledi.

Diğer günlük harcama kalemleri şöyle:

Ekmek: 86,67 TL

Katı ve sıvı yağ: 78,42 TL

Şeker, bal, reçel ve pekmez: 37,76 TL

Kuruyemiş: 32,05 TL

Kurubaklagil: 26,81 TL

Yumurta: 24,70 TL

Pirinç, bulgur, makarna ve un: 18,83 TL

(NÖ)