Rojnewsê ji bo edîtorê xwe Silêman Ehmedî serî li NYyê daye

Rêveberiya Rojnewsê, ji bo li aqûbeta edîtorê wan Silêman Ehmedî bipirse, serî li Neteweyên Yekgirtî (NY) daye.

Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Hawarê (ANHA), Rojnewsê, ji bo vî tiştî, daxwaznameyek pêşkêşî NYyê kiriye.

Edîtorê beşa erebî yê ajansa Rojnewsê Silêman Ehmed, di 25ê Çiriya Pêşiyê de dema ji serdana malbata xwe ya Rojavayê vedigeriya Herêma Kurdistanê, li deriye Pêş Xabûr ango Sêmalkayê hatibû revandin. Ji wê rojê heta niha aqûbeta Silêman Ehmedî nayê zanîn.

Rêvebiriya Rojnewsê ji bilî ku daxwaz ji NYyê kiriye, ekîbeke pazêran şandiye Dihokê da ku li ser dosyeya Silêmanî bixebitin.

Rêvebiriyê ji ANHAyê re gotiye, “Di serî de navend û saziyên têkildarî mafên rojnamegeran, me pêwendî bi hin dostan û saziyên ragihandinê re danî. Me ji wan xwest ku beşdarî lêgerîna li cih û aqûbeta Silêman bibin. Em ê têkiliyên xwe li gel navendên ewlehiyê yên Asayîşa Dihokê (Navenda Giştî) re berdewam bikin. Lê heta niha derewên xwe didomîne û dibêje ’Silêman Ehmed ne li gel me ye û ti agahiyên me derbarê wî de li cem me nîne’.”

Rêveberiya Rojnewsê her weha ew zanyarî daye û gotiye ku ew ê “dosyayeke giştî li ser pêkanînên PDKyê yên li dijî rojnamegeran û rojnamegeriyê, binpêkirinên wê yên li dijî qanûn û destûran amade bikin.” (FD)