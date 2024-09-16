Rewşan’ın yeni albümünden ilk tekli: Bêri

Rewşan’ın yeni albümünün ilk teklisi Bêrî (Özlem) 13 Eylül Cuma günü müzikseverlerle buluştu. Söz ve bestesi Rewşan’a ait olan Bêrî, aynı zamanda yeni albümün müjdecisi.

Sanatçının müzik kariyerinde bir ilk olma özelliğine sahip, tamamı orjinal bestelerden oluşan yeni albümü Hinar (Nar) da 18 Ekim 2024 Cuma günü sevenlerinin huzuruna çıkacak. Hinar albümündeki şarkı sözlerinin tamamında Rewşan’ın imzası bulunuyor.

Yine, bestelerin çoğunda imzası bulunan sanatçı, aynı zamanda albümün prodüktörlüğünü de üstleniyor.

Albümün ilk yayınlanan eseri olan “Bêrî,” sanatçının öz hikayesinden esinlenerek kaleme aldığı, bugünle bağ kurmaya çalışan kaybolmuş zamanların etkileyici bir yansıması gibi.

Besteci kimliğiyle karşılaşacağınız albümdeki diğer şarkılarla Rewşan; aşk, umut, çaresizlik, öz-kabul ve cesaret gibi hepimizi sarmalayan duyguları incelikle işlemiş.

Gündelik yaşamın şiirsel anlatımıyla; yer yer kullanılan geleneksel betimlemeler sözlerde homojen bir birliktelik içerisinde karşımıza çıkıyor.

Gitar, bas, davul, trompet, zurna, kaval, percussion ve keyboard gibi modern ve geleneksel enstrümanlarla yapılan aranjmanlar da, şarkıların duygusal derinliğini destekler nitelikte…

Bêrî şarkısının dinleme linklerine ve Rewşan’ın konser takvimine linktr.ee/rewsan linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bêrî Künye Söz - Müzik / Producer: Rewşan Arrangement- Music Producer: Hakan Gürbüz Guitars: Cenk Erdoğan Keyboards: Elif Dikeç Bass- Electric/Accoustic Guitar Keyboard- Percussion: Hakan Gürbüz Mix-Mastering: Evren Arkman Record Studios: Harem’s Sound Artwork & Concept Design: Better Thinks Photographer: Senanur Akıl Styling: Gökçe Karaaslan Make up- Hair: Şeyma Erikçi Management: Cansın Angı Digital Distribution: Believe Rewşan Discography Live Session Vol. 2, (Bostancı Gösteri Merkezi) Album, 8 Track, 2024 Mala Te li Kêrê Ye, Where is Your Home, Single, 2023 Live Session Vol. 1, (İzmir Concert) Album, 12 Track, 2023 Dîlo Malê Min Dîlo, My Heart is My House, Single, 2022 Yarê, My Darling, Single, 2022 Xuçê, Sister, Single, 2022 Kavir, The Lamp, Single, 2022 Şalik Şînokê & Mayro, With Blue Scarf & Mayro, Single, 2021 Tov, The Seed, Albüm, 10 Track, CK Music Production, 2020 Destmala Min, My Handkerchief, Single, 2019 Bingol, Single, 2019 Azizakam, My Dear, Single, 2019 Kirasê Te, Your Dresses, Single, 2019 Ax Lê Wesê, Oh Wesila, Album, 8 Track, 2018

Rewşan'ın müzik manifestosu: Sınırların ötesi

Rewşan’ın yeni albümünden ilk tekli yayınlandı: “Nayê”

(EMK)