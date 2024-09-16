Rewşan’ın yeni albümünden ilk tekli: Bêri

Rewşan’ın yeni albümünün ilk teklisi Bêrî (Özlem) 13 Eylül Cuma günü müzikseverlerle buluştu. Söz ve bestesi Rewşan’a ait olan Bêrî, aynı zamanda yeni albümün müjdecisi.
Sanatçının müzik kariyerinde bir ilk olma özelliğine sahip, tamamı orjinal bestelerden oluşan yeni albümü Hinar (Nar) da 18 Ekim 2024 Cuma günü sevenlerinin huzuruna çıkacak. Hinar albümündeki şarkı sözlerinin tamamında Rewşan’ın imzası bulunuyor.
Yine, bestelerin çoğunda imzası bulunan sanatçı, aynı zamanda albümün prodüktörlüğünü de üstleniyor.
Albümün ilk yayınlanan eseri olan “Bêrî,” sanatçının öz hikayesinden esinlenerek kaleme aldığı, bugünle bağ kurmaya çalışan kaybolmuş zamanların etkileyici bir yansıması gibi.
Besteci kimliğiyle karşılaşacağınız albümdeki diğer şarkılarla Rewşan; aşk, umut, çaresizlik, öz-kabul ve cesaret gibi hepimizi sarmalayan duyguları incelikle işlemiş.
Gündelik yaşamın şiirsel anlatımıyla; yer yer kullanılan geleneksel betimlemeler sözlerde homojen bir birliktelik içerisinde karşımıza çıkıyor.
Gitar, bas, davul, trompet, zurna, kaval, percussion ve keyboard gibi modern ve geleneksel enstrümanlarla yapılan aranjmanlar da, şarkıların duygusal derinliğini destekler nitelikte…
Bêrî şarkısının dinleme linklerine ve Rewşan’ın konser takvimine linktr.ee/rewsan linki üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bêrî Künye
Söz - Müzik / Producer: Rewşan
Arrangement- Music Producer: Hakan Gürbüz
Guitars: Cenk Erdoğan
Keyboards: Elif Dikeç
Bass- Electric/Accoustic Guitar Keyboard- Percussion: Hakan Gürbüz
Mix-Mastering: Evren Arkman
Record Studios: Harem’s Sound
Artwork & Concept Design: Better Thinks
Photographer: Senanur Akıl
Styling: Gökçe Karaaslan
Make up- Hair: Şeyma Erikçi
Management: Cansın Angı
Digital Distribution: Believe
Rewşan Discography
Live Session Vol. 2, (Bostancı Gösteri Merkezi) Album, 8 Track, 2024
Mala Te li Kêrê Ye, Where is Your Home, Single, 2023
Live Session Vol. 1, (İzmir Concert) Album, 12 Track, 2023
Dîlo Malê Min Dîlo, My Heart is My House, Single, 2022
Yarê, My Darling, Single, 2022
Xuçê, Sister, Single, 2022
Kavir, The Lamp, Single, 2022
Şalik Şînokê & Mayro, With Blue Scarf & Mayro, Single, 2021
Tov, The Seed, Albüm, 10 Track, CK Music Production, 2020
Destmala Min, My Handkerchief, Single, 2019
Bingol, Single, 2019
Azizakam, My Dear, Single, 2019
Kirasê Te, Your Dresses, Single, 2019
Ax Lê Wesê, Oh Wesila, Album, 8 Track, 2018
Rewşan'ın müzik manifestosu: Sınırların ötesi
Rewşan’ın yeni albümünden ilk tekli yayınlandı: “Nayê”
(EMK)