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Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 11:26
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2024 11:30
2 dk Okuma

Rewşan’ın yeni albümünden ilk tekli: Bêri

Albümün ilk yayınlanan eseri olan “Bêrî,” sanatçının öz hikâyesinden esinlenerek kaleme aldığı, bugünle bağ kurmaya çalışan kaybolmuş zamanların etkileyici bir yansıması gibi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, kırmızı bir arka plan önünde poz veren bir kadını gösteriyor. Kadın, siyah bir giysi giymiş ve yüzünde sakin, ciddi bir ifade var. Saçları geriye doğru sıkıca toplanmış. Bir elini yüzüne dayamış, diğer eli ise bir vazoya yerleştirilmiş beyaz çiçeklere dokunuyor. Çiçeklerin zarif yaprakları, kadının yanında dikkat çekici bir kontrast oluşturuyor. Kadının ifadesi ve duruşu, dramatik bir hava yaratıyor. Kırmızı arka plan ve ışıklandırma, fotoğrafa güçlü ve sanatsal bir etki katmış.

Rewşan’ın yeni albümünün ilk teklisi Bêrî (Özlem) 13 Eylül Cuma günü müzikseverlerle buluştu. Söz ve bestesi Rewşan’a ait olan Bêrî, aynı zamanda yeni albümün müjdecisi.

Sanatçının müzik kariyerinde bir ilk olma özelliğine sahip, tamamı orjinal bestelerden oluşan yeni albümü Hinar (Nar) da 18 Ekim 2024 Cuma günü sevenlerinin huzuruna çıkacak. Hinar albümündeki şarkı sözlerinin tamamında Rewşan’ın imzası bulunuyor.

Yine, bestelerin çoğunda imzası bulunan sanatçı, aynı zamanda albümün prodüktörlüğünü de üstleniyor.

Albümün ilk yayınlanan eseri olan “Bêrî,” sanatçının öz hikayesinden esinlenerek kaleme aldığı, bugünle bağ kurmaya çalışan kaybolmuş zamanların etkileyici bir yansıması gibi.

Besteci kimliğiyle karşılaşacağınız albümdeki diğer şarkılarla Rewşan; aşk, umut, çaresizlik, öz-kabul ve cesaret gibi hepimizi sarmalayan duyguları incelikle işlemiş.

Gündelik yaşamın şiirsel anlatımıyla; yer yer kullanılan geleneksel betimlemeler sözlerde homojen bir birliktelik içerisinde karşımıza çıkıyor.

Gitar, bas, davul, trompet, zurna, kaval, percussion ve keyboard gibi modern ve geleneksel enstrümanlarla yapılan aranjmanlar da, şarkıların duygusal derinliğini destekler nitelikte…

Bêrî şarkısının dinleme linklerine ve Rewşan’ın konser takvimine linktr.ee/rewsan linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bêrî Künye

Söz - Müzik / Producer: Rewşan

Arrangement- Music Producer: Hakan Gürbüz

Guitars: Cenk Erdoğan

Keyboards: Elif Dikeç

Bass- Electric/Accoustic Guitar Keyboard- Percussion: Hakan Gürbüz

Mix-Mastering: Evren Arkman

Record Studios: Harem’s Sound

Artwork & Concept Design: Better Thinks

Photographer: Senanur Akıl

Styling: Gökçe Karaaslan

Make up- Hair: Şeyma Erikçi

Management: Cansın Angı

Digital Distribution: Believe

Rewşan Discography

Live Session Vol. 2, (Bostancı Gösteri Merkezi) Album, 8 Track, 2024

Mala Te li Kêrê Ye, Where is Your Home, Single, 2023

Live Session Vol. 1, (İzmir Concert) Album, 12 Track, 2023

Dîlo Malê Min Dîlo, My Heart is My House, Single, 2022

Yarê, My Darling, Single, 2022

Xuçê, Sister, Single, 2022

Kavir, The Lamp, Single, 2022

Şalik Şînokê & Mayro, With Blue Scarf & Mayro, Single, 2021

Tov, The Seed, Albüm, 10 Track, CK Music Production, 2020

Destmala Min, My Handkerchief, Single, 2019

Bingol, Single, 2019

Azizakam, My Dear, Single, 2019

Kirasê Te, Your Dresses, Single, 2019

Ax Lê Wesê, Oh Wesila, Album, 8 Track, 2018

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(EMK)

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