Rewşan’ın yeni albümünden ilk tekli yayınlandı: “Nayê”

Rewşan'ın yeni live albümünden yayınlanan ilk tekli “Nayê” 15 Mart 2024 Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Rewşan "Tov"u Anlattı: Her Birimiz Potansiyel Tov'uz, Tohumuz

Rewşan, bu vesileyle dinleyicilerini konser coşkusunu yaşayacakları bir albüm yolculuğuna çıkarıyor.

Kasım 2023’te gerçekleştirdiği İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi konserinde alınan kayıtlar ve görüntüler ile hazırlanan live albümden yayınlanan ilk teklinin adı ‘’Nayê’'. Albümün tamamı ise Rewşan’ın derlemelerinin de yer aldığı toplam sekiz şarkıdan oluşuyor.

"Nayê" dinleyicilere albümün ne kadar etkileyici olacağının bir habercisi niteliğinde. "Nayê"nin yayınlanmasının ardından, Rewşan sırasıyla iki tekli daha paylaşacak ve sonunda albümdeki sekiz şarkının tamamını müzikseverlerle buluşturacak.

Albümdeki tüm şarkıların video kayıtları sanatçının Youtube kanalında sırasıyla paylaşılacak.

Rewşan, müziğiyle geleneksel Kürtçe ezgileri çağdaş bir tarzda harmanlayarak dinleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Live albüm, sanatçının ve ekibinin yeteneklerini ve sanatsal derinliğini gözler önüne sererken, Rewşan’ın müziğini daha geniş kitlelerle buluşturacağa benziyor.

Rewşan, bugünlerde İstanbul’da 25 Nisan 2024’te gerçekleştireceği konserin hazırlıklarını yapıyor. Konser yine Bostancı Gösteri Merkezi’de yapılacak. Sanatçının en yeni çalışmalarını keşfetmek ve onunla müzik yolculuğuna çıkmak için yeni albümün ilk şarkısını dinleyelim.

Rewşan hakkında

Geçmiş yıllarda birçok müzik ve kültürel proje ve grupta yer alan Rewşan, 2018 yılı itibariyle solo kariyerine "Ax Lê Wesê" albümüyle başladı. Ardından gelen yıllarda kendi besteleri ve derlemeleriyle müzik dünyasında önemli bir yer edindi. 2020’de bestelerinin yanı sıra, geçmiş ve günümüz bestekarlarına da yer verdiği "Tov (Tohum)" albümü, dünya world music listelerinde büyük beğeni topladı. 2023'te canlı konser performans kayıtlarından oluşan ve videoları milyonlar izlenen "Live Session Vol'1" albümüyle dinleyicileri ile buluştu.

2023'te Swedish National Touring Theatre tarafından organize edilen Eldfesten Festivali'nde, Rewşan "Call For Freedom" temasıyla muhteşem bir performans sergiledi. Aynı yıl ilk Avrupa turnesini gerçekleştiren sanatçı Rotterdam, Bern, Köln, Essen ve Frankfurt 'ta biletleri tükenen konserlere imza attı. İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'de gerçekleştirdiği ilk konserde bütün biletleri tükenen sanatçı yurt içi ve yurt dışı konserlerine devam ediyor.

Rewşan, konserlerinde dinleyicinin derin duygularını ateşleyen müzikal bir doku örüyor. Müzikal çalışmalarıyla kadim Kürt kültürü ile çağdaş müzik arasındaki köprüye, sarsılmayacak bir tuğla daha koyan sanatçı, her kesimden dinleyiciye hitap eden bir füzyon sunuyor. Yetenekli bir orkestra eşliğinde yurt içi ve yurt dışı pek çok başarılı konsere imza atan Rewşan, müzikseverleri kişisel belleklerine doğru bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

(EMK)