Rewşan'dan yeni albüm: Hınar

Sanatçı Rewşan, Cuma günü “Hinar” adlı ilk beste albümünü yayınlıyor. Rewşan’ın tamamı kendi şarkı sözlerinden oluşan 9 şarkılık albümü, dinleyicileri derinlikli bir duygusal yolculuğa davet ediyor.
“Hinar” (nar) aşk, umut, çaresizlik ve öz-kabul gibi evrensel temaları incelikle işliyor.
Birçok duyguya, renge, kimliğe, role sahip olan bizlerin, kendi tabiatımız ile barışma
ihtimalimizden, tıpkı bir nar gibi çokluğumuzla bir olma gayretimizden bahsediyor.
Rewşan’ın hayatının farklı dönemlerinde kaleme aldığı şarkılardan oluşan albümün
hazırlık aşaması, oldukça uzun bir döneme yayılmış.
Sanatçının bu eserleri bir beste albümü olarak yayınlama kararı alması ve prodüktör koltuğuna geçmesiyle birlikte de İstanbul’da iki yıl süren aranjman, stüdyo ve mix-mastering süreci gerçekleşmiş.
Aranjman koltuğunda usta müzisyen, multi-enstrumanist Hakan Gürbüz’ün yer aldığı
albüm, alanında virtüöz olan müzisyenlerin dahil olmasıyla muhteşem bir müzikalite
kazanıyor.
Gitarlarda Cenk Erdoğan’ın ufuk açan fikirleri, Ediz Hafızoğlu’nun şarkıların
kalbine yerleşen davulları ve Elif Dikeç’in keyboardu ile kurduğu müzikal dil albüme
olağanüstü bir derinlik katarken, perküsyonda Ali Emre Algır, trompette Barış Doğukan
Yazıcı, kopuzda Emre Ay, kaval ve zurnada Serkan Yıldırım’ın varlığı albüme füzyon bir
nitelik kazandırıyor. Albümün mix & mastering mühendisliği ise Evren Arkman’ın
imzasını taşıyor.
Görsel açıdan da oldukça dikkat çekici olan “Hinar”ın Better Things tarafından
hazırlanan albüm kapak tasarımı Senanur Akıl’ın fotoğraflarıyla birleşirken, Gökçe
Karaaslan ve Şeyma Erikçi’nin stil çalışmaları da albüme taze ve çekici bir görsellik
kazandırıyor.
Dijital dağıtımı Believe aracılığıyla gerçekleştirilecek olan albüm, Aynalı
Record tarafından plak olarak da basılacak.
Müzik dünyasına taze bir soluk getirecek olan “Hinar,” 18 Ekim Cuma günü 00:00’da
tüm dijital müzik platformlarında müzikseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Albümün
İstanbul Lansman Konseri ise 15 Kasım 2024 Cuma günü Volkswagen Arena’da
gerçekleşecek.
Hinar albümünü dinlemek ve Rewşan’ın konser takvimine bakmak için link;
linktr.ee/rewsan
Hinar Album Künye
Yapımcı: Rewşan
Düzenleme: Hakan Gürbüz
Gitar: Cenk Erdoğan
Davul: Ediz Hafızoğlu
Kopuz-Gitar: Emre Ay
Keyboard: Elif Dikeç
Perküsyon: Ali Emre Algir
Trompet: Barış Doğukan Yazıcı
Zurna-Kaval: Serkan Yıldırım
Bas Gitar - Elektirk & Acoustic Gitar Keyboard - Ud: Hakan Gürbüz
Geri Vokaller: Rewşan - Hakan Gürbüz
Mix-Mastering: Evren Arkman
Kayıt: Aynalı, Undo, Harem’s Sound, Studio Koma
Artwork & Concept Design: Better Things
Fotoğraf: Senanur Akıl
Styling: Gökçe Karaaslan
Saç-Makyaj: Şeyma Erikçi
Menajer: Cansın Angı
Müzik Yapımcısı: Hakan Gürbüz
Dijital Dağıtım: Believe
Rewşan Hakkında
İstanbul’da yaşayan müzisyen, şarkı sözü yazarı ve derlemecidir. Geçmiş
yıllarda birçok proje ve grupta yer aldı.
2018 yılı itibariyle solo kariyerine "Ax Lê Wesê" albümüyle adım attı. Ardından gelen yıllarda kendi besteleri ve derlemeleriyle müzik dünyasında önemli bir yer edindi. 2020'de bestelerinin yanı sıra, geçmiş ve günümüz bestekarlarına da yer verdiği "Tov (Tohum)" albümü, dünya world music listelerinde büyük beğeni topladı.
Geçtiğimiz yıl canlı konser performans kayıtlarından oluşan ve videoları milyonlar
izlenen "Live Session Vol'1" ve bu yıl yayınlanan “ "Live Session Vol'2" albümleriyle
büyük başarı yakaladı.
2023'te Swedish National Touring Theatre tarafından organize edilen Eldfesten
Festivali'nde, Rewşan "Call For Freedom" temasıyla muhteşem bir performans sergiledi.
Aynı yıl ilk Avrupa turnesini gerçekleştiren sanatçı Rotterdam, Bern, Köln, Essen ve
Frankfurt 'ta biletleri tükenen konserlere imza attı. İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'de
gerçekleştirdiği ilk konserde bütün biletleri tükenen sanatçı yurtiçi ve yurtdışı
konserlerine devam ediyor.
Konserlerinde dinleyicinin derin duygularını ateşleyen müzikal bir doku örüyor.
Müzikal çalışmalarıyla kadim Kürt kültürü ile çağdaş müzik arasındaki köprüye
sarsılmayacak bir tuğla daha koyan sanatçı, her kesimden dinleyiciye hitap eden bir
füzyon sunuyor.
(EMK)