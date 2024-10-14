Rewşan'dan yeni albüm: Hınar

Sanatçı Rewşan, Cuma günü “Hinar” adlı ilk beste albümünü yayınlıyor. Rewşan’ın tamamı kendi şarkı sözlerinden oluşan 9 şarkılık albümü, dinleyicileri derinlikli bir duygusal yolculuğa davet ediyor.

“Hinar” (nar) aşk, umut, çaresizlik ve öz-kabul gibi evrensel temaları incelikle işliyor.

Birçok duyguya, renge, kimliğe, role sahip olan bizlerin, kendi tabiatımız ile barışma

ihtimalimizden, tıpkı bir nar gibi çokluğumuzla bir olma gayretimizden bahsediyor.

Rewşan’ın hayatının farklı dönemlerinde kaleme aldığı şarkılardan oluşan albümün

hazırlık aşaması, oldukça uzun bir döneme yayılmış.

Sanatçının bu eserleri bir beste albümü olarak yayınlama kararı alması ve prodüktör koltuğuna geçmesiyle birlikte de İstanbul’da iki yıl süren aranjman, stüdyo ve mix-mastering süreci gerçekleşmiş.

Aranjman koltuğunda usta müzisyen, multi-enstrumanist Hakan Gürbüz’ün yer aldığı

albüm, alanında virtüöz olan müzisyenlerin dahil olmasıyla muhteşem bir müzikalite

kazanıyor.

Gitarlarda Cenk Erdoğan’ın ufuk açan fikirleri, Ediz Hafızoğlu’nun şarkıların

kalbine yerleşen davulları ve Elif Dikeç’in keyboardu ile kurduğu müzikal dil albüme

olağanüstü bir derinlik katarken, perküsyonda Ali Emre Algır, trompette Barış Doğukan

Yazıcı, kopuzda Emre Ay, kaval ve zurnada Serkan Yıldırım’ın varlığı albüme füzyon bir

nitelik kazandırıyor. Albümün mix & mastering mühendisliği ise Evren Arkman’ın

imzasını taşıyor.

Görsel açıdan da oldukça dikkat çekici olan “Hinar”ın Better Things tarafından

hazırlanan albüm kapak tasarımı Senanur Akıl’ın fotoğraflarıyla birleşirken, Gökçe

Karaaslan ve Şeyma Erikçi’nin stil çalışmaları da albüme taze ve çekici bir görsellik

kazandırıyor.

Dijital dağıtımı Believe aracılığıyla gerçekleştirilecek olan albüm, Aynalı

Record tarafından plak olarak da basılacak.

Müzik dünyasına taze bir soluk getirecek olan “Hinar,” 18 Ekim Cuma günü 00:00’da

tüm dijital müzik platformlarında müzikseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Albümün

İstanbul Lansman Konseri ise 15 Kasım 2024 Cuma günü Volkswagen Arena’da

gerçekleşecek.

Hinar albümünü dinlemek ve Rewşan’ın konser takvimine bakmak için link;

linktr.ee/rewsan

Hinar Album Künye

Yapımcı: Rewşan Düzenleme: Hakan Gürbüz

Gitar: Cenk Erdoğan

Davul: Ediz Hafızoğlu

Kopuz-Gitar: Emre Ay

Keyboard: Elif Dikeç

Perküsyon: Ali Emre Algir

Trompet: Barış Doğukan Yazıcı

Zurna-Kaval: Serkan Yıldırım

Bas Gitar - Elektirk & Acoustic Gitar Keyboard - Ud: Hakan Gürbüz

Geri Vokaller: Rewşan - Hakan Gürbüz

Mix-Mastering: Evren Arkman

Kayıt: Aynalı, Undo, Harem’s Sound, Studio Koma

Artwork & Concept Design: Better Things

Fotoğraf: Senanur Akıl

Styling: Gökçe Karaaslan

Saç-Makyaj: Şeyma Erikçi

Menajer: Cansın Angı

Müzik Yapımcısı: Hakan Gürbüz

Dijital Dağıtım: Believe

Rewşan Hakkında

İstanbul’da yaşayan müzisyen, şarkı sözü yazarı ve derlemecidir. Geçmiş

yıllarda birçok proje ve grupta yer aldı.

2018 yılı itibariyle solo kariyerine "Ax Lê Wesê" albümüyle adım attı. Ardından gelen yıllarda kendi besteleri ve derlemeleriyle müzik dünyasında önemli bir yer edindi. 2020'de bestelerinin yanı sıra, geçmiş ve günümüz bestekarlarına da yer verdiği "Tov (Tohum)" albümü, dünya world music listelerinde büyük beğeni topladı.

Geçtiğimiz yıl canlı konser performans kayıtlarından oluşan ve videoları milyonlar

izlenen "Live Session Vol'1" ve bu yıl yayınlanan “ "Live Session Vol'2" albümleriyle

büyük başarı yakaladı.



2023'te Swedish National Touring Theatre tarafından organize edilen Eldfesten

Festivali'nde, Rewşan "Call For Freedom" temasıyla muhteşem bir performans sergiledi.

Aynı yıl ilk Avrupa turnesini gerçekleştiren sanatçı Rotterdam, Bern, Köln, Essen ve

Frankfurt 'ta biletleri tükenen konserlere imza attı. İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'de

gerçekleştirdiği ilk konserde bütün biletleri tükenen sanatçı yurtiçi ve yurtdışı

konserlerine devam ediyor.

Konserlerinde dinleyicinin derin duygularını ateşleyen müzikal bir doku örüyor.

Müzikal çalışmalarıyla kadim Kürt kültürü ile çağdaş müzik arasındaki köprüye

sarsılmayacak bir tuğla daha koyan sanatçı, her kesimden dinleyiciye hitap eden bir

füzyon sunuyor.

(EMK)