HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.03.2026 10:07 19 Mart 2026 10:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.03.2026 10:12 19 Mart 2026 10:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Ramazan genelgesi yargıda: Danıştay MEB’den savunma istedi

MEB’in “ramazan genelgesi”ne karşı açılan davada Danıştay, bakanlıktan savunma istedi. Çok sayıda kurum ve siyasi parti, Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

BİA Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “ramazan genelgesi”ne yönelik tartışmalar yargıya taşındı. Danıştay 8. Dairesi, açılan dava kapsamında bakanlıktan savunma istedi.

"Ramazan genelgesi AİHM ve AYM'ye aykırı"

Genelgeye yönelik tepkiler üzerine Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Laiklik Meclisi, SOL Parti ve Türkiye Komünist Hareketi (TKH) başta olmak üzere çeşitli kurum ve siyasi oluşumlar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında “laiklik karşıtı karar ve uygulamalar” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu süreçte bazı veliler de hukuki girişimde bulundu. Laiklik Meclisi üyesi iki veli, 4 Mart’ta Danıştay’da yürütmenin durdurulması ve genelgenin iptali talebiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, söz konusu genelgenin anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) içtihatları ile uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu öne sürüldü.

MEB savunma yapacak

Danıştay 8. Dairesi, velilerin dava açma ehliyetine sahip olduğuna hükmetti. Tetkik hâkiminin görüşü doğrultusunda, yürütmenin durdurulması talebinin bakanlığın savunmasının alınmasının ardından değerlendirilmesine karar verildi.

Bu kapsamda daire, 12 Mart’ta Milli Eğitim Bakanlığı'ndan savunma talep etti ve savunma süresini beş gün olarak belirledi.

(NÖ)

İstanbul
İstanbul
okullarda ramazan genelgesi Laiklik Meclisi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
