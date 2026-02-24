Ramazan genelgesi yargıya taşındı: Velilerinden suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla okullara gönderilen okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerinde Ramazan ayı süresince dini etkinlikler düzenlenmesine ilişkin genelge sonrası Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Antalya Şubesi, Antalya Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

Veli-Der Antalya Şube Başkanı Tülin Koç, eğitim sisteminin dinselleştirildiğini, kamusal, bilimsel ve laik eğitim ilkesinin sistemli biçimde aşındırıldığını söyledi.

İstanbul Barosu, MEB'in Ramazan genelgesine şerh düştü

"Devletin görevi değil"

Koç, "Bu genelge, kamu okullarını belirli bir inanç pratiğinin uygulama alanına dönüştürme girişimidir. Okullar; farklı inançlardan, farklı mezheplerden öğrencilerin bir arada bulunduğu kamusal alanlardır. Devletin görevi bir inancı teşvik etmek değil, tüm yurttaşların inanç özgürlüğünü güvence altına almaktır" dedi.

MEB’in Ramazan Genelgesi: Eğitim politikalarında yeni bir yönelim mi?

"Eğitimin eşitlik ilkesi ihlal ediliyor"

Okullara gönderilen bu genelgenin Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan Koç, "Eğitim sistemi, dinsel referanslarla değil anayasal ilkelerle yönetilir. Eğitim hakkının eşitlik ilkesini ihlal eder. Okullar; farklı inançlardan ya da inançsız çocukların da ortak alanıdır. Tek bir dinin ibadet ve pratiklerini merkeze alan etkinlikler, çocuklar arasında ayrımcılık ve dışlanma riskini artırır. Çocuğun üstün yararı ilkesini gözetmez." diye konuştu.

"Ramazan genelgesi eğitim politikası değil, asimilasyon girişimidir"

Akran zorbalığı uyarısı

Eğitim kurumlarının siyasal-ideolojik projelerin uygulama sahası olmadığını da belirten Koç, “Okullarda ‘Ramazan etkinlikleri’ adı altında yapılacak organizasyonlar; fiilen katılım baskısı, akran baskısı ve idari yönlendirme yaratma riski taşımaktadır. Bu durum çocukların psikososyal gelişimini ve okul içi eşitliği zedeleyebilir. Oruç tutan ve tutmayan öğrenciler arasında ayrımcılığa yol açabilir. Akran zorbalığına zemin hazırlayabilir.” ifadelerini kullandı.

(NÖ)