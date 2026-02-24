ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 24.02.2026 16:26 24 Şubat 2026 16:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.02.2026 16:38 24 Şubat 2026 16:38
Okuma Okuma:  2 dakika

Ramazan genelgesi yargıya taşındı: Velilerinden suç duyurusu

Öğrenci Veli Derneği Antalya Şubesi, MEB'in “Ramazan etkinlikleri” genelgesinin okullarda laik ve kamusal eğitim ilkesini zedelediğini belirterek uygulamaya karşı hukuki mücadele başlatacaklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ramazan genelgesi yargıya taşındı: Velilerinden suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla okullara gönderilen okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerinde Ramazan ayı süresince dini etkinlikler düzenlenmesine ilişkin genelge sonrası Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Antalya Şubesi, Antalya Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

Veli-Der Antalya Şube Başkanı Tülin Koç, eğitim sisteminin dinselleştirildiğini, kamusal, bilimsel ve laik eğitim ilkesinin sistemli biçimde aşındırıldığını söyledi.

İstanbul Barosu, MEB'in Ramazan genelgesine şerh düştü
İstanbul Barosu, MEB'in Ramazan genelgesine şerh düştü
Bugün 12:07

"Devletin görevi değil"

Koç, "Bu genelge, kamu okullarını belirli bir inanç pratiğinin uygulama alanına dönüştürme girişimidir. Okullar; farklı inançlardan, farklı mezheplerden öğrencilerin bir arada bulunduğu kamusal alanlardır. Devletin görevi bir inancı teşvik etmek değil, tüm yurttaşların inanç özgürlüğünü güvence altına almaktır" dedi.

MEB’in Ramazan Genelgesi: Eğitim politikalarında yeni bir yönelim mi?
MEB’in Ramazan Genelgesi: Eğitim politikalarında yeni bir yönelim mi?
Bugün 08:30

"Eğitimin eşitlik ilkesi ihlal ediliyor"

Okullara gönderilen bu genelgenin Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan Koç, "Eğitim sistemi, dinsel referanslarla değil anayasal ilkelerle yönetilir. Eğitim hakkının eşitlik ilkesini ihlal eder. Okullar; farklı inançlardan ya da inançsız çocukların da ortak alanıdır. Tek bir dinin ibadet ve pratiklerini merkeze alan etkinlikler, çocuklar arasında ayrımcılık ve dışlanma riskini artırır. Çocuğun üstün yararı ilkesini gözetmez." diye konuştu.

"Ramazan genelgesi eğitim politikası değil, asimilasyon girişimidir"
"Ramazan genelgesi eğitim politikası değil, asimilasyon girişimidir"
18 Şubat 2026

Akran zorbalığı uyarısı

Eğitim kurumlarının siyasal-ideolojik projelerin uygulama sahası olmadığını da belirten Koç, “Okullarda ‘Ramazan etkinlikleri’ adı altında yapılacak organizasyonlar; fiilen katılım baskısı, akran baskısı ve idari yönlendirme yaratma riski taşımaktadır. Bu durum çocukların psikososyal gelişimini ve okul içi eşitliği zedeleyebilir. Oruç tutan ve tutmayan öğrenciler arasında ayrımcılığa yol açabilir. Akran zorbalığına zemin hazırlayabilir.” ifadelerini kullandı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
ramazan ayı okullarda ramazan genelgesi veli der Öğrenci Veli Derneği
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git