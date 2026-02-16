"Öğrenci ve öğretmenler 'gönüllülük' adı altında fişlenecek"

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen “Ramazan Ayı Etkinlikleri” yazısıyla, okullarda kapsamlı bir ramazan programı başlatıldı. Program, okul öncesinden liseye kadar tüm kademeleri kapsıyor.
MEB'den Ramazan kılavuzu: 4-9 yaş grubundaki çocuklar camiye götürülecek
Veliler, MEB'e Anayasa maddelerini hatırlattı
Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER), MEB'in ramazan etkinlikleri adımına yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.
Uygulamnın eğitim hakkı, laiklik ilkesi ve çocukların pedagojik gelişimi açısından ciddi sakıncalar barındırdığını belirtilen veliler, Anayasa’nın 2. maddesinde güvence altına alınan laiklik ilkesi ile 42. maddesinde düzenlenen eğitim hakkı gereğince, devletin, eğitim hizmetini inançlar karşısında tarafsız biçimde sunmakla yükümlü olduğu vurgulandı.
"Uygulama beslenme hakkının ihlalidir"
Açıklamada, Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan eşitlik, bilimsellik ve çağdaşlık ilkelerinin, okul ortamlarının herhangi bir dini uygulamanın parçası haline getirilmesini açıkça dışladığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
Pedagojik açıdan bakıldığında; çocukların yaş, gelişim ve bilişsel düzeyleri dikkate alınmaksızın yapılan dini içerikli etkinlikler, çocukların psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği gibi dışlanma, ayrımcılık ve baskı risklerini de beraberinde getirmektedir. Okullar, çocukların kendilerini özgür ve güvende hissettikleri kapsayıcı alanlar olmak zorundadır.
Okullarda ramazan temalı etkinliklerin, oruç tutan / tutmayan çocuklar arasında ayrımcılığa yol açması, akran zorbalığına zemin hazırlaması, yemek yiyen çocukların baskılanması, görünmez kılınması ya da suçluluk duygusuna itilmesi, okul ortamında yemek saatlerinin fiilen işlevsizleştirilmesi sonucunu doğurması, beslenme hakkının ihlali anlamına gelir. Ayrıca ders sürelerini ve eğitimi ikinci plana atacak bir uygulamadır, kabul edilemez. Öğrenci Veli Derneğı olarak; Milli Eğitim Bakanı’nın asli görevini hatırlatarak, çocuklarımıza yeterli beslenmenin sağlandığı, laik, bilimsel, ve kamusal bir eğitim ortamını güvence altına almasını talep ediyoruz.
MEB, okullarda 'Ramazan ayı etkinlikleri' yapılmasını istedi
"Eğitim kurumları ibadethaneye dönüştürülmek isteniyor"
MEB'in ramazan etkinlikleri uygulamasına Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası da (Eğitim-Sen) tepki gösterdi. Sendika yazılı açıklamada bu adımın okulları “tek din, tek mezhep” ritüellerinin uygulama alanı haline getirmeyi amaçladığını belirtti.
Okulların farklı inanç gruplarından ve inancı olmayan öğrencilerden oluşan bir kamsual eğitim alanı olduğunu hatırlatan sendika, bir itiraz dilekçesi ile eğitimcileri de sürece dahil olmaya çağırdı.
"Gönüllülük” adı altında yürütülen bu süreçte, etkinliğe katılmayan öğrencilerin ve öğretmenlerin fişlenmesi, öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalması ve toplumsal dışlanma yaşamaları kaçınılmazdır. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adı altında eğitim kurumlarının ibadethaneye dönüştürülmesine ve öğretmenlerin mesai saati dışındaki zamanlarına müdahale edilmesine yönelik itirazlarımız devam etmektedir. Üyelerimizi ve eğitim emekçilerini, bu tür hukuka aykırı görevlendirmelere karşı hazırladığımız örnek dilekçelerle yasal haklarını kullanmaya davet ediyoruz.
Eğitim-Sen'in konuya ilişkin itiraz dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.
