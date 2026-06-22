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YT: Yayın Tarihi: 22.06.2026 09:05 22 Haziran 2026 09:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.06.2026 09:46 22 Haziran 2026 09:46
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Polis öğretmenlere bir kez daha saldırdı

Ankara'da hakları için eylemlerini sürdüren özel okul öğretmenlerine polis bir kez daha gazla ve copla müdahale etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ankara'da 7 gündür açlık grevinde olan ve Madenci Anıtı'na yürümek isteyen özel okul öğretmenlerine polis izin vermedi. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği öğretmenler Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası önündeki beklemeye devam ediyor.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, taleplerinin karşılanması ve verilen sözlerin tutulması için 15 Haziran'da süresiz açlık grevine başladı.

7 gündür açlık grevinde olan öğretmenlerin Madenci Anıtı'na yürümesine polis izin vermedi. Öğretmen annelerinin ve bazı yurttaşların da destek verdiği eyleme polis biber gazıyla müdahale etti.

Öğretmenler ve sendika avukatı gazdan etkilenirken müdahalenin ardından öğretmenler talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Haber Yeri
İstanbul
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