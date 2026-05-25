Polis müdahalesinden CHP’nin kedisi Zafer ve köpeği Mayıs da etkilendi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle hükümsüz sayılmasının ardından dün (24 Mayıs) Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesinden hayvanlar da etkilendi.

Veteriner Hekim Tarkan Özçetin, Genel Merkez’de yaşayan kedi Zafer ve köpek Mayıs’ın yoğun biber gazının ve yaşanan kaosun ortasında kaldığını; ancak sağlık durumlarının şu an iyi olduğunu açıkladı.

Özçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Dün gece CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gerginlik sırasında, uzun süredir sağlık takibini yaptığım Zafer ve Mayıs da maalesef yoğun biber gazı ve yaşanan kaosun ortasında kaldı. Gece boyunca çok sayıda hayvanseverden ‘Zafer iyi mi?’, ‘Mayıs etkilendi mi?’ mesajları aldım.

CHP Özel Kalem Müdürü Gülen Göksu Ercan ile koordineli şekilde süreç yakından takip edilmiştir. Şu an itibarıyla her iki canımızın da genel sağlık durumları iyidir. Düzenli kontrolleri sürmektedir. Şükür ki ciddi bir sağlık problemi yaşanmamıştır. Ama dün gece bize bir şeyi daha hatırlattı: İnsanların öfkesi ve siyasi kavgaları arasında en masum kalanlar yine hayvanlar oluyor.