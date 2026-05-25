HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 25.05.2026 16:47 25 Mayıs 2026 16:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.05.2026 16:47 25 Mayıs 2026 16:47
Okuma Okuma:  1 dakika

Polis müdahalesinden CHP’nin kedisi Zafer ve köpeği Mayıs da etkilendi

Veteriner Hekim Tarkan Özçetin: “Şu an itibarıyla her iki canımızın da genel sağlık durumları iyidir. Düzenli kontrolleri sürmektedir. Şükür ki ciddi bir sağlık problemi yaşanmamıştır.”

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Fotoğraf: 2024 yılında Özgür Özel’e hediye edilen Mayıs, sokağa terk edilmiş yavru bir köpekken.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle hükümsüz sayılmasının ardından dün (24 Mayıs) Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesinden hayvanlar da etkilendi.

Veteriner Hekim Tarkan Özçetin, Genel Merkez’de yaşayan kedi Zafer ve köpek Mayıs’ın yoğun biber gazının ve yaşanan kaosun ortasında kaldığını; ancak sağlık durumlarının şu an iyi olduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kedi Zafer.

“En masum kalanlar yine hayvanlar oluyor”

Özçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Dün gece CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gerginlik sırasında, uzun süredir sağlık takibini yaptığım Zafer ve Mayıs da maalesef yoğun biber gazı ve yaşanan kaosun ortasında kaldı. Gece boyunca çok sayıda hayvanseverden ‘Zafer iyi mi?’, ‘Mayıs etkilendi mi?’ mesajları aldım.

CHP Özel Kalem Müdürü Gülen Göksu Ercan ile koordineli şekilde süreç yakından takip edilmiştir. Şu an itibarıyla her iki canımızın da genel sağlık durumları iyidir. Düzenli kontrolleri sürmektedir. Şükür ki ciddi bir sağlık problemi yaşanmamıştır. Ama dün gece bize bir şeyi daha hatırlattı: İnsanların öfkesi ve siyasi kavgaları arasında en masum kalanlar yine hayvanlar oluyor.

(TY)

mutlak butlan chp genel merkezi zafer Mayıs Hayvan Hakları
