'Patron' için bir mahalle adalet arıyor

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde 7 Haziran’da Patron isimli köpek çekiç darbeleriyle öldürüldü.

Mahalle sakinlerine göre Patron, 2020’den bu yana bölgede yaşıyordu. Bakımı mahalleliler tarafından üstlenilen Patron bugüne kadar mahallede herhangi bir canlıya zarar vermedi, çocuklar ve bölge halkı tarafından tanınıyor ve seviliyordu.

Görgü tanıklarına göre fail özel bir hastanede çalışan doktor A.Ç.’ydi. A.Ç. olay sırasında çocukları ve iki köpeği bir arbede içinde gördüğünü, Patron’un bir çocuğa saldırdığını düşündüğünü ve çocuğu korumak amacıyla müdahale ettiğini savundu. A.Ç. olay anına ilişkin kayıtların kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini de belirtti.

Ancak hayvan hakları savunucuları ve bazı mahalle sakinleri bu anlatıma itiraz ediyor. Tanıklar Patron’un çocuklara saldırmadığını, olayın köpekler arasındaki bir arbede sırasında yaşandığı öne sürülüyor.

"10 saniye sonra alanı terk ediyor"

Olayla ilgili soruşturma sürerken “Patron için adalet” arayanların avukatı Beste Durukan, bianet’e yaptığı açıklamada dosyadaki kamera kayıtları, tanık beyanları ve belgeleri incelediklerini söyledi.

Durukan, görüntülerde Patron’un yaklaşık 10 saniye içinde öldüğünün görüldüğünü belirterek, olaydan sonra yaşananların da soruşturulması gerektiğini ifade etti.

“10 saniye sonra ne yapıyor biliyor musunuz?” diyen Durukan, “Alanı terk edip evine gidiyor. Eğer amaç gerçekten bir çocuğu korumaksa, olayın sonunda neden bir çocuk yaralanmış ve elinde kırık meydana gelmiş? Eğer amaç yalnızca tehlikeyi bertaraf etmekse, neden yaralanan çocuğa müdahale edilmedi?” dedi.

"Ölümle sonuçlanan müdahalenin zorunlu olup olmadığı araştırılmalı"

Durukan, köpekler arasındaki kavgaları ayırmak için farklı yöntemler bulunduğunu, bu nedenle ölümle sonuçlanan müdahalenin zorunlu ve ölçülü olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledi. Durukan şöyle konuştu:

“Eğer amaç yalnızca tehlikeyi ortadan kaldırmaksa, neden hayvana yönelik müdahalenin seviyesi bu kadar ağır oldu? Bir tehlikeyi bertaraf etmek ile öldürmek arasında fark vardır. Burada ölümle sonuçlanan müdahalenin zorunlu ve ölçülü olup olmadığı araştırılmalıdır.”

Durukan, kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde olayın yalnızca “çocuğu koruma” çerçevesinde ele alındığını ancak soruşturmanın cevaplaması gereken başka sorular da bulunduğunu ifade etti. "Biz kimseyi peşinen suçlu ilan etmiyoruz" diyen Durukan, şöyle devam etti:

"Elimizde tanık ifadeleri, kamera görüntüleri ve beyanlar var. Bunları biz uydurmuyoruz. Soruşturmanın bütün bu unsurları değerlendirerek ilerlemesini talep ediyoruz."

Olaya ilişkin adli soruşturma sürerken, farklı açılardan elde edilen kamera kayıtlarının ve tanık ifadelerinin de dosyaya eklenmesi bekleniyor.

Yaranan çocuğun babası A.Ç.’yi suçladı

Ayrıca olay sırasında yaralanan çocuğun babası da, Patron’un öldürüldüğü parkta yapılan eylemde konuştu. “Benim kızım köpeği senden (A.Ç) korumak istemişti. Neden canice o köpeğin başına vurdun. Benim kızım o köpeği senden koruyordu. 13 aşında bir çocuk. Sen 40-45 yaşında adamsın” dedi.

Öte yandan bir mahalle sakini ise Patron’un yaklaşık bir yıl önce ayağının kırıldığı ve bu olayın A.Ç. tarafından gerçekleştiği öne sürdü. Aynı iddiaya göre, A.Ç.’nin o dönemde “Bir daha ki sefere öldüreceğim” dediği de ileri sürüldü.

Mahalleliler Patron için sayfa açtı

Olayın ardından mahalle sakinleri sosyal medyada Patron için bir sayfa açtı. Sayfada Patron’la ilgili anılar, fotoğraflar ve adalet talebi paylaşılıyor.

Bir paylaşımda, Patron’un 2020 Ağustos ayından bu yana mahallede yaşadığı belirtilerek şöyle denildi:

“Bu mahalleye 2020 Ağustos ayında geldi. Yemek ve su verdik diye bir daha ayrılmadı. O günden bugüne tüm mahalleli olarak baktık. 2020 yılından 7 Haziran 2026’ya kadar mahallemizde tek bir canlıya zarar vermedi. Tek bir şikâyet söz konusu bile olmadı.”

Patron’un öldürülmesinin ardından Change.org’da “Çekiçle öldürülen Patron için adalet!” başlıklı bir kampanya da başlatıldı.

Mahalle sakinleri olayın tüm yönleriyle soruşturulmasını, fail hakkında adli işlem yapılmasını ve hayvana yönelik şiddetin cezasız kalmamasını istiyor.

(MG/HA)