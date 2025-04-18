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Yayın Tarihi: 18 Nisan 2025 12:40
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2025 12:41
3 dk Okuma

ZİRAİ DON FELAKETİ

CHP’li Gürer: İktidar, ürün fiyatları için önlem almalı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Cumhurbaşkanı, tüm zararların karşılanması kararını verme yetkisine sahip,” dedi.

Merve Gökalp
Merve Gökalp

Merve Gökalp
Görseli Büyüt
CHP’li Gürer: İktidar, ürün fiyatları için önlem almalı

36 ilin etkilendiği zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin uğradığı zararların tespiti ve çözüm önerileri amacıyla 15 Nisan’da Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı verildi. Karar, 17 Nisan 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. 

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, komisyonun işleyişi hakkında bianet’e konuştu. 

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Gürer, komisyon üyelerinin zirai dondan etkilenen bölgelere giderek yerinde tespit yapacaklarını belirtti; komisyonun yapısı ve genel işleyişiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Tüm siyasi partiler donla ilgili Meclis araştırma önergeleri vermişti. Bu Meclis araştırma önergeleri birleştirildi ve ortak kararla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 22 kişiden oluşacak. İsimler henüz belli olmadı. Bu 22 kişi, üç ay boyunca dondan etkilenen bölgelere giderek bu süreci araştıracak. Ne yapılabilir, ne yapılması gerekir? Bunları rapor edecek. Üç ay sonunda bu rapor kamuoyu ile paylaşılacak.”

“Zararları karşılama yetkisi Erdoğan’da”

Gürer, süreç sonunda zararların karşılanması yetkisinin doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı, tüm zararların karşılanması kararını verme yetkisine sahip. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sistemindeyiz. Bununla ilgili başka bir yapının karar vermesi gerekmiyor. Cumhurbaşkanı doğrudan bir kararname çıkarıp tüm zararların karşılanmasını isteyebilir.”

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İhracat pazarında daralma ihtimali

Zirai donun tarımdaki etkisinin son durumu hakkında konuşan Gürer, 36 ilde yaygın, 61 ili kapsayan bahçe bitkileri –sert çekirdekli ürünler başta olmak üzere– ciddi bir ürün kaybı yaşanacağını söyledi.

Gürer, bu ürünlerin önemli bir bölümünün ihracat yapılan alanlarda olduğunu belirterek “Kayısı, incir, üzüm, narenciyede yurtdışı satışlarında daralma olur, büyük bir olasılıkla,” dedi.

“Gıda fiyat artışları önlenebilir”

Yurtiçi gıda fiyatlarında artışın önlenmesi için aracıların kâr marjının düşürülmesini öneren Gürer, “Üretilen ürünün çiftçiden çıkışı üzerine daha cüzi bir fiyat koyulursa artış olmaz. Ama siyasi iktidarın bugüne kadar bu konuda bir müdahalesi olmadı. Onun için de geçmişte yaptıklarına bakarak bunu değerlendiriyoruz,” diye konuştu.

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Zirai don nedir?

Sıcaklığın 0°C’ın altına düşmesiyle veya bu seviyeye yaklaşmasıyla ortaya çıkan, tarımsal üretimi tehdit eden ciddi bir doğa olayıdır. Bitkisel üretimde en büyük risklerden biri olan don, özellikle ilkbaharda meydana geldiğinde meyve, sebze ve genç sürgünlerde ciddi zararlara yol açar. Bu nedenle don olayının önceden tahmini, üreticiler için hayati öneme sahiptir. Aksi takdirde bir yıllık emek büyük ölçüde heba olabilir.

(MG/VC)

Haber Yeri
İstanbul
Ömer Fethi Gürer zirai don gıda enflasyonu
Merve Gökalp
Merve Gökalp
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu. Bir dönem BirGün Gazetesi'nde stajyer muhabir olarak çalıştı. Atölye BİA 7-15 Haziran 2021 "Haber...

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu. Bir dönem BirGün Gazetesi'nde stajyer muhabir olarak çalıştı. Atölye BİA 7-15 Haziran 2021 "Haber Atölyesi" katılımcısı. 

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