İşten çıkarılan Çiğli Belediyesi'nin Kadın İşçileri Ankara’ya Yürüyor

CHP yönetimindeki İzmir Çiğli Belediyesi’nde çalışan 147 belediye çalışanı geçtiğimiz yıl Haziran ayında gerekçe sunulmadan işten çıkarıldı. İşten çıkarılanlardan 16 kadın emekçi o günden bu yana işlerini geri alabilmek için eylemlerini sürdürüyor.

Hiçbir gerekçe sunulmadan işten çıkarılan 6 kadın belediye çalışanı 1 Mayıs’ta Ankara’ya yürüyüş eylemi başlattı. İşten atılan kadın işçilerden Hale Ören Özdinçer yaşananlar hakkında Bianet’e konuştu.

İşlerini geri isteyen kadın emekçiler Çiğli’den yola çıkarak Ankara’ya, CHP Genel Merkezi’ne yürüme kararı aldı. 1 Mayıs’ta yola çıkan kadın emekçiler 11 aydır işlerini geri alabilmek için direniyor.

Verilen sözler tutulmadı

İşinden atılan kadın işçilerden olan ve aynı zamanda eylem sözcüsü olan Hale Ören Özdinçer, geçtiğimiz yıl 10 Haziran’da mesai bitiminde hiçbir sebep sunulmadan işten çıkarıldıklarını söyledi. İzmir Çiğli Belediyesi önünde eylem yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyleyen Özdinçer, ‘’ Daha sonra Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne giderek Özgür Özel ile görüştük. Özgür Özel bize Çiğli’ye dönmemizi ve işlerimize geri alınacağımızı söyledi. Ancak geri alınmadık.’’ dedi.

Özdinçer, işe geri alınacaklarına dair söz aldıklarını ancak bu sözlerin tutulmadığını vurguladı. Süreci şu şekilde açıkladı: ‘’Biz Ağustos’ta Ankara’daki eylemimizi yaparken Memiş Sarı ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Eryıldız geldi. ‘Eylemi bitirin, Ocak’ta sizi işe geri alıcağız’ dedi. Ancak Ocak’ta biz Başkan ile görüştüğümüzde belediye bütçesinin mali açıdan çok yeterli olmadığını, emekli olması gereken personellerin emekli olmadığını, o yüzden hiçbir şeyi rayına oturtamadıklarını söyledi. Bizi alacaklarını ancak peyder pey alacaklarını söyledi. Biz de ‘Siz bizi Ocak ayında alacağınızı, ona göre talimat verdiğinizi söylediniz, namus sözü dediniz, biz de sizi dinledik, eylemi bitirdik. Şimdi Ocak da bitti biz hala işe alınmadık’ dedik. ‘’

DİSK bizi yalnız bıraktı

Hale Ören Özdinçer kendisinin ve arkadaşlarının Disk Genel İş Sendikası’na üye olduklarını ancak Disk’in kendilerini yalnız bıraktıklarını söyledi. Özdinçer, ‘’Genel merkezden öyle talimat geldi dediler. Onlar, bizim sadece Çiğli merdivenlerde oturmamızı istedii. Biz Ankara'ya gidince ya da il binasında eylem yapınca başınıza buyruk hareket ettiniz diyerek geri çekildiler’' diye konuştu.

‘’11 aydır geçinemiyoruz’’

Geçtiğimiz yılın Haziran ayından beri geçim sıkıntıları çektiklerini vurgulayan Özdinçer, ‘’11 aydır işsiz kalan arkadaşlarımızdan temizliğe giden arkadaşlarımız var. Ailesinden para almak zorunda kalan kadın arkadaşlarımız var. Biz çoğumuz kadınız zaten. Çocuklarımız var. Örneğin benim kızım şu an üniversitede okuyor ve gece 4’e kadar bir kafede baristalık yapıyor kendi harçlığını çıkartabilmek için. Daha ötesi yok yani bunun’’ diye vurguladı.

‘’Bütçe yok ama dışarıdan 30 kişi alındı’’

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Eryıldız’ın yaptığı basın açıklamasında işten çıkarılma sebebi için ‘’ihtiyaç olmadığı’’ gerekçe göstermesini eleştiren Ören: ‘’İhtiyaç fazlası değiliz. Eğer öyle olsaydık bayramdan önce 30 kişi daha işe almazdı. Biz çıkartılan işçilerden değil, dışarıdan 30 kişi aldı. Ancak onu da yalanlıyor. Onları niye aldı? Ondan sonra zaten biz yürüme kararı aldık’’ dedi.

Hale Ören Özdinçer, işten çıkarılan hiçbir emekçinin kıdem tazminatlarını da alamadığını söyledi. Özdinçer şöyle devam etti: ‘’Bugün Başkanın yaptığı açıklama vardı: 6 kişi yürüyorlar, ben onların ihbar ve kıdem tazminatlarını yatırdım. Ancak ben de dahil hiçbir arkadaşımızın kıdem tazminatları yatırılmadı. Sadece bir arkadaşımızın kıdem tazminatı yatırıldı, o da mahkemeyi kazandığı için. Benim mahkemem devam ediyor zaten.’’

‘’Özel ile görüşmeyi düşünmüyoruz’’

İlk etapta planlarının 10 gün sonra yani 10 Mayıs’ta Ankara’da olmak olduklarını söyleyen Özdinçer, ‘’Biz Ankara’ya gittiğimizde ise açıkcası Özgür Özel ile görüşmeyi düşünmüyoruz. Biz yürüyüşümüzü başlattık, çağrılarımızı verdik, seslendik. Oraya gittiğimizde süreç nasıl işler bilmiyoruz ‘’ diye konuştu.

Özdinçer, şu an 16 işçinin hala direnmekte olduğunu söyleyerek, “Bunların 6’sı yürüyor, diğer 10’u yürüyemiyor, çünkü hem il binasında eylemlerine devam etmek zorundalar, orayı boş bırakamıyoruz. Hem de mali açıdan, 11 aydan beri işsiziz ve parasızız. Yol ve yemek masrafı var. Yürüyorsun, susuyorsun, kadınsın vs. O yüzden kısıtlı bir bütçeyle dedik biz ancak 6 kişi yürüyebiliriz. “ dedi.

(ED/MG)