Özgür Özel Madımak önünde: 2 Temmuz utanç günü olarak anılacak

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nin yakılması sonucu yaşamını yitirenler, katliamın 33. yılında anıldı.

Anma programı sabah saatlerinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği önünden yapılan yürüyüşle başladı.

Anmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, milletvekilleri, parti yöneticileri, Alevi kurumları, demokratik kitle örgütleri ve yaşamını yitirenlerin aileleri katıldı.

Özel, Madımak’ta çocukları Koray Kaya ve Menekşe Kaya’yı kaybeden İsmail Kaya ile birlikte yürüdü. Yürüyüş boyunca “Sivas’ın ateşi sönmeyecek”, “Sivas’ı unutma, unutturma”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

Madımak Katliamının 32. yıl dönümünde Sivas'ta anma

“Sivas’ta yanan ateş sönmedi”

Yürüyüş sırasında konuşan Özel, Sivas Katliamı’nda adaletin sağlanmadığını söyledi.

Özel, “Sivas’ta yanan ateş sönmedi. Adalet sağlanmadı. İnsanlığa karşı işlenen bu büyük suç maalesef zaman aşımına uğratıldı. Firardakiler yakalanmadı, cezaevindekiler affa uğradı ve o günkü ateş hâlâ Sivas’ta yanıyor” dedi.

Madımak’ın “Utanç Müzesi” olması gerektiğini vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

Madımak’ın mutlaka Utanç Müzesi olması gerekiyor. İnsanlığa karşı suçların zaman aşımına uğramaması gerekiyor. Bu katliamın da insanlığa karşı suç olarak kabul edilmesi, her türlü zaman aşımından muaf olması gerekiyor. Zaten imzaladığımız uluslararası anlaşmalar da bunu gerektiriyor. Hükümet bunun gereğini yapmıyor.

İHD: Madımak Oteli "Utanç Müzesi" yapılmalı

“Geçmişle yüzleşmek için buradayız”

Yürüyüşün Madımak Oteli önünde sonlanmasının ardından yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, 2 Temmuz’un yalnızca bir anma günü olmadığını belirterek, “Türkiye’nin devlet olarak, toplum olarak geçmişiyle yüzleşmesi ve geçmişiyle hesaplaşması adına buradayız” dedi.

Erçe, 33 yıldır sürdürülen adalet mücadelesinin daha da büyütülmesi gerektiğini söyledi:

“Bugün ülkemizde yaşanan bütün antidemokratik uygulamaların, bütün kötülüklerin ana nedeni geçmişle yüzleşememek. O nedenle bugün dört bir koldan bütün canlarla burada kol kolayız.”

“Devletin resmi mührüyle asılacak”

Özel, Madımak Oteli’nin devlet tarafından resmen “Utanç Müzesi” olarak kabul edilmesi ve 2 Temmuz’un “utanç günü” olarak tanınması için mücadele edeceklerini söyledi.

Özel, “Bugün genel başkanlarımız Madımak Utanç Müzesi diye bir tabelayı oraya yapıştırdılar. Biz bu konuda, buranın devlet tarafından resmen Utanç Müzesi olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz’un bir utanç günü olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Madımak Katliamı Sanal Müzesi açıldı

Fotoğraf: ANKA

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Madımak’ta yaşananları insanlık suçu olarak görmeyen, zaman aşımından yararlandıran, firarileri bulmayan, yıllarca kırmızı bültenle arananların evinde öldükten sonra burada olduğunun farkına varan ve davanın düştüğü, tahliyeler söylendiğinde bunu olumlu bir gelişme olarak ifade edip ‘vatana millete hayırlı olsun’ diyenlerin iktidarı son bulduğunda, halkın iktidarı kurulduğunda buraya bu tabela devletin resmi mührüyle kalıcı olarak asılacak. 2 Temmuz da bir utanç günü olarak anılacak.

Ailelerin kararı nedeniyle karanfil bırakılmadı

Konuşmaların ardından Özel, Madımak’ta yakınlarını kaybeden ailelerin yanına gitti.

Ailelerin, Madımak Oteli “Utanç Müzesi” olana kadar anmalarda otel önüne karanfil bırakmama kararı nedeniyle Özel de karanfil bırakmadı.

Ailelerle sohbet eden Özel, “Benden söz, burası Utanç Müzesi olduğu gün hep birlikte tabelayı asacağız. O gün bu tabela asılana kadar buraya karanfil koymayacağız” dedi.

Özel, anmanın ardından CHP Sivas İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

(NÖ)