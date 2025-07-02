Madımak Katliamının 32. yıl dönümünde Sivas'ta anma

2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için bir araya gelen ve Madımak Otel’de yakılarak katledilen 33 aydın katliamın 32. Yılında anıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) öncülüğünde yapılan anma etkinliğine binlerce kişi katıldı.

Hacı Bektaş Veli Derneği önünde bir araya gelen kitle, buradan katliamın yaşandığı Madımak Oteli'ne, “Sivas’ı unutma, unutturma”, “Sivas’ı yakanlar, AKP’yi kuranlar”, “Madımak Oteli müze olacak” sloganları eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşte ayrıca katledilen 33 canın isimleri okunarak hep bir ağızdan “Yaşıyor” dendi.

*Fotoğraf: PİRHA

Otelin önüne karanfiller bırakılırken, katledilenlerin anısına semaha dönüldü.

Anmada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Tarihimizde çok büyük acılar var. Bizlerin bu acıları iyileştirmesi lazım. Bizlerin bu acıları sarıp sarmalaması lazım. Bunlar sadece sözle olmaz, icraatla mümkündür. Bu tarihin karanlık sayfalarıyla cesur bir şekilde yüzleşmek lazım. Cesur bir şekilde parlamentoda bu süreci takip edecek bir komisyonun kurulması lazım. Bu komisyon, yaşanan bütün bu katliamlar için resmi bir şekilde özür dileyebilmeli, resmi bir şekilde bu hakikatlerle yüzleşmeyi başarmalıdır. Bizler bunları beklerken ne yazık ki mevcut AKP iktidarı ne yaptı? Alevi inancını Kültür ve Turizm Bakanlığına bağladı. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Alevilik bir inançtır, özgürdür. Aleviler bu topraklarda misafir değildir, bu toprakların asli parçasıdır. Kürt, Türk, Arap ve sayamadığım bütün halklardan Aleviler olarak bizler bu coğrafyanın misafiri değiliz. Bizler burada bu mahallenin asli sakinleriyiz, Türkiye’nin asli yurttaşlarıyız. O yüzden günümüzde bu yüzleşmenin sağlanması çok önemli."

Fotoğraf: PİRHA

Alevi kurumları adına konuşan PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, 32 yıldır Sivas için adalet istediklerini belirtti ve şöyle konuştu:

“Sivas’la yüzleşemeyenler orta yerde duruyor. 30’uncu yılında Sivas Madımak Katliamı davası zamanaşımına uğratıldı. Bu yılda katiller serbest bırakıldı, aramızda dolaşıyorlar. Katilleri koruyanlar, aklayanlar birdir. Aynı zihniyettir.

Suriye’de aylardır Alevi katliamı yaşanıyor. Filistinli yurttaşlar siyonist İsrail tarafından eziliyor. Emperyalistler İran’a bomba yağdırıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, faşizme, emperyalizme, kapitalizme karşı direnenleri selamlıyoruz.

Ülkeyi bizler özgürleştireceğiz. Bunun için yan yana geleceğiz, güçleneceğiz. İşte geçtiğimiz gün İstanbul’un göbeğinde Taksim Meydanı’nda Madımak yaşatılmak istendi. Bu ülkenin demokratları, ilericileri olduğu müddetçe şeriatçılar başa gelemeyecektir."

Anma, “Sivas’ı unutma, unutturma” sloganlarıyla son buldu.

Yürüyüşe Madımak’ta katledilenlerin aileleri başta olmak üzere Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Demokratik Alevi Dernekleri, Türkiye Alevi Federasyonu, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Emek Partisi (EMEP), SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkevleri, Devrimci 78’liler Federasyonu, Kamu Emekçileri Sendikası Federasyonu (KESK) Şubeler Platformu temsilcileri katıldı.

(RT)