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Yayın Tarihi: 1 Ekim 2023 09:21
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2023 09:25
1 dk Okuma

Madımak Katliamı Sanal Müzesi açıldı

Memet Ali Alabora’nın seslendirdiği müze, Türkçe ve İngilizce olarak gezilebiliyor.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/01/madimak-katliami-sanal-muzesi-acildi.jpg
İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Koordinasyonu’ndan öğrenciler Madımak Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı (5 Temmuz 1997)

“Bundan otuz yıl önce, Türkiye'nin tam ortasında, Sivas'ta, Madımak Oteli'nde gencecik insanlar, çocuklar, sanatçılar, aydınlar, tam 33 kişi, 33 can katledildi. O günden beri kül yağıyor üstümüze. Madımak Oteli'nin külleri!”

Madımak Katliamı Hafıza Merkezi Sanal Müzesi, dün akşam açıldı.

Memet Ali Alabora’nın seslendirdiği, Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenen müzeye buradan ulaşabilirsiniz.

“Kaybedilenlerin onuruna diktiğimiz bir anıt”

Madımak Katliamı, dijital kütüphanede

(AS)

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