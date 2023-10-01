Madımak Katliamı Sanal Müzesi açıldı

“Bundan otuz yıl önce, Türkiye'nin tam ortasında, Sivas'ta, Madımak Oteli'nde gencecik insanlar, çocuklar, sanatçılar, aydınlar, tam 33 kişi, 33 can katledildi. O günden beri kül yağıyor üstümüze. Madımak Oteli'nin külleri!”

Madımak Katliamı Hafıza Merkezi Sanal Müzesi, dün akşam açıldı.

Memet Ali Alabora’nın seslendirdiği, Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenen müzeye buradan ulaşabilirsiniz.

“Kaybedilenlerin onuruna diktiğimiz bir anıt”

Madımak Katliamı, dijital kütüphanede

(AS)