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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 28.07.2026 13:35 28 Temmuz 2026 13:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.07.2026 13:46 28 Temmuz 2026 13:46
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Özgül Saki, Sincan Cezaevi’nde tutulan trans mahpusları ziyaret etti

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan trans mahpusların tecrit, sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi ve ayrımcı uygulamalarla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgül Saki, Sincan Cezaevi’nde tutulan trans mahpusları ziyaret etti
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Ankara’daki Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan trans mahpusları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Saki, trans ve LGBTİ+ mahpuslara yönelik hak ihlallerinin daha önce defalarca kamuoyuna taşındığını ancak cezaevi koşullarında olumlu bir değişiklik yaşanmadığını belirtti.

Saki, “Hak ihlalleri artarak devam ediyor” dedi.

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“Diğer mahpuslarla temas etmelerine izin verilmiyor”

Saki’nin aktardığına göre trans ve LGBTİ+ mahpuslar cezaevinin G-3 koğuşunda diğer mahpuslardan ayrı tutuluyor.

Mahpusların ortak alanlarda diğer kişilerle temas etmelerine izin verilmediğini söyleyen Saki, hastaneye götürülürken de izolasyon uygulandığını belirtti.

Saki ayrıca cinsiyet uyum sürecindeki mahpusların hormon tedavisini bırakmaları yönünde baskıyla karşılaştığını ve mahpuslara hücre cezaları verildiğini ifade etti.

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Poyraz’ın ölümü için etkin soruşturma çağrısı

Saki, Sincan Kadın Cezaevi Müdürü Candaş Orhan Akdemir’in göreve başlamasından sonraki dört ay içinde dört mahpusun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Trans erkek mahpus Poyraz Esen’in ölümüne de değinen Saki, cezaevinde yaşanan ölümlerin yalnızca “intihar” değerlendirmesiyle kapatılamayacağını belirtti.

Poyraz Esen, 1 Aralık 2025’te tutulduğu G-3 koğuşunda asılı hâlde bulunmuş, 3 Aralık’ta kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Ölümün ardından başlatılan soruşturma 29 Nisan 2026’da takipsizlikle sonuçlanmış; hukuk örgütleri karara itiraz etmişti.

Saki, cezaevi yönetiminin ve uygulanan infaz rejiminin sorumluluğunu da kapsayan bağımsız, kapsamlı ve etkin bir soruşturma yürütülmesini istedi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Özgül Saki dem parti trans mahpuslar sincan cezaevi LGBTİ+ mahpuslar
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