Ortaylı'nın cenaze programı dolayısıyla İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar İlber Ortaylı için düzenlenecek cenaze programı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapanacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Fatih’te gerçekleştirilecek cenaze programı kapsamında bugün trafiğe kapanacak yolları ve alternatif güzergâhları açıkladı.

Buna göre sabah saat 09.00’dan programın bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapanacak.

Yetkililer, sürücülere alternatif güzergâh olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi’ni kullanmalarını önerdi.

İlber Ortaylı kimdir?

