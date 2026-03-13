İlber Ortaylı kimdir?

Tarihçi ve akademisyen.

Ortaylı, yalnızca iki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. Çocukluk yıllarını çok dilli bir ortamda geçiren Ortaylı, Türkçe, Almanca ve Rusça dillerini erken yaşlardan itibaren öğrenerek, dil ve kültür konusunda derin bir altyapı oluşturdu.

Eğitim hayatına İstanbul Avusturya Lisesi'nde başlayan Ortaylı, ardından Ankara Atatürk Lisesi'ni tamamladı. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu ve akademik kariyerine bu kurumda başladı. Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Halil İnalcık, Şerif Mardin ve Mümtaz Soysal gibi isimlerin öğrencisi olma fırsatı bulan Ortaylı, bu süreçte derinlemesine tarih bilgisi ve akademik disiplini kazandı.

Yüksek lisansını Chicago Üniversitesi'nde yapan Ortaylı, “Tanzimat Sonrası Mahallî İdareler” başlıklı teziyle 1974 yılında doktor unvanını aldı. Akademik kariyerine hızla devam eden Ortaylı, Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma ve Oxford gibi dünyaca ünlü üniversitelerde dersler verdi, konferanslar düzenledi. 1989 yılında Türkiye'ye dönerek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde uzun yıllar öğretim üyeliği yaptı. Ardından Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi prestijli kurumlarda da dersler vermeye devam etti.

İlber Ortaylı, 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü görevine getirildi ve burada yaklaşık yedi yıl boyunca müzenin yönetimini üstlendi. 2012 yılında yaş haddinden dolayı bu görevden ayrıldı, ancak kültür dünyasında bıraktığı izler hala canlıdır.

Akademik başarısının yanı sıra Ortaylı, televizyon programları ile de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. TRT’de yayınlanan “İlber Ortaylı ile” belgeseli, NTV’de yayımlanan “İlber Ortaylı ile Tarih Dersleri”, Bloomberg HT’de “Zaman Kaybolmaz” ve TV100'de Okan Bayülgen ile sunduğu “Muhabbet Kralı” gibi programlar, Ortaylı’nın tarih bilgisini halkla buluşturduğu önemli platformlardandı. Ayrıca, birçok gazetede ve dergide köşe yazıları kaleme alarak tarih bilgisini geniş bir kitleye aktarmayı sürdürdü.

İlber Ortaylı, tarih alanındaki katkılarıyla birçok ödüle layık görüldü. 2001 yılında Aydın Doğan Ödülü’nü kazandı, 2007 yılında Rusya tarafından Puşkin Madalyası ile ödüllendirildi ve 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı. Bu ödüller, Ortaylı'nın tarih dünyasına olan katkılarının birer göstergesi olarak tarihe geçti.

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'nın Bregenz kentinde dünyaya geldi. 13 Mart 2026’da hayatını kaybetti.

