İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ortaylı'nın ailesi, dün yapılan açıklamada, ünlü tarihçinin entübe edildiğini duyurmuştu.

İlber Ortaylı kimdir?

Ortaylı'nın ölüm haberini gazeteci İzzet Çapa verdi. Çapa, "Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti" şeklinde bir açıklama yaptı.

Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında ilk bilgilendirmeyi yakın dostu Fatih Altaylı yapmıştı. Altaylı, "Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Dualarınızı bekliyoruz, inanmıyorsanız en iyi dileklerinizi kendinizden esirgemeyin" demişti.

