HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.03.2026 15:57
 SG: Son Güncelleme: 13.03.2026 16:14
Okuma Okuma:  1 dakika

İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Ortaylı'nın ölüm haberini gazeteci İzzet Çapa verdi. Çapa, "Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti" şeklinde bir açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ortaylı'nın ailesi, dün yapılan açıklamada, ünlü tarihçinin entübe edildiğini duyurmuştu.

Ortaylı'nın ölüm haberini gazeteci İzzet Çapa verdi. Çapa, "Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti" şeklinde bir açıklama yaptı.

Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında ilk bilgilendirmeyi yakın dostu Fatih Altaylı yapmıştı. Altaylı, "Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Dualarınızı bekliyoruz, inanmıyorsanız en iyi dileklerinizi kendinizden esirgemeyin" demişti.

(EMK)

