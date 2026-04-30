HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.04.2026 09:07 30 Nisan 2026 09:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.04.2026 09:10 30 Nisan 2026 09:10
Okuma Okuma:  1 dakika

Onursal Adıgüzel'den kızına doğum günü mesajı: Hep sizin yanınızdayım

Kızına "Benim canım, güzel kızım Algişkom" sözleriyle seslenen Adıgüzel, "Doğduğun günü dün gibi hatırlıyorum. Evimize güneş gibi doğmuştun. Seni ilk kucağıma aldığımda yaşadığım mutluluğu satırlara sığdıramam" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Onursal Adıgüzel’den kızına doğum günü mesajı: Hep sizin yanınızdayım

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutukan eski Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, kızının 9. yaş günü için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Kızına "Benim canım, güzel kızım Algişkom" sözleriyle seslenen Adıgüzel, 9. yaş gününe ilişkin paylaşımında, "Doğduğun günü dün gibi hatırlıyorum. Evimize güneş gibi doğmuştun. Seni ilk kucağıma aldığımda yaşadığım mutluluğu satırlara sığdıramam" dedi.

"Seni çok seviyorum"

Adıgüzel, paylaşımında kızını çok özlediğini belirtti, şöyle dedi:

"Benim Canım, Güzel Kızım
Algişkom

9. doğum gününe geldik. Doğduğun günü dün gibi hatırlıyorum. Evimize güneş gibi doğmuştun. Seni ilk kucağıma aldığımda yaşadığım mutluluğu satırlara sığdıramam. Seni çok özlediğimde, Ankara günlerimde hep burnumda süt kokunu hissederdim.

Sonra büyüdün çok güzel bir kız oldun. Ailece geçirdiğimiz her mutlu anımızda neşemizin kaynağı oldun.

İyi ki doğdun Algişkomm.
İyi ki bizim kızımızsın.

Bugünler ayrı geçse de, biliyorsun ben hep sizin/senin yanındayım. Her zaman kulağına söylediğimi unutma:

“Seni çok seviyorum”

Annene iyi bak. Doğum günü partinde çok eğlen.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Onursal Adıgüzel CHP chp'li belediye başkanları
ilgili haberler
Onursal Adıgüzel'den açıklama: Bu iş tamamen siyasi
18 Nisan 2026
/haber/onursal-adiguzel-den-aciklama-bu-is-tamamen-siyasi-318861
ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON
Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 21 gözaltı
18 Nisan 2026
/haber/belediye-baskani-onursal-adiguzel-dahil-21-gozalti-318856
CHP, Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik’i getirdi
18 Mayıs 2023
/haber/chp-onursal-adiguzel-in-yerine-devrim-baris-celik-i-getirdi-278966
