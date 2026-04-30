Onursal Adıgüzel’den kızına doğum günü mesajı: Hep sizin yanınızdayım

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutukan eski Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, kızının 9. yaş günü için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Kızına "Benim canım, güzel kızım Algişkom" sözleriyle seslenen Adıgüzel, 9. yaş gününe ilişkin paylaşımında, "Doğduğun günü dün gibi hatırlıyorum. Evimize güneş gibi doğmuştun. Seni ilk kucağıma aldığımda yaşadığım mutluluğu satırlara sığdıramam" dedi.

"Seni çok seviyorum"

Adıgüzel, paylaşımında kızını çok özlediğini belirtti, şöyle dedi:

"Benim Canım, Güzel Kızım

Algişkom

9. doğum gününe geldik. Doğduğun günü dün gibi hatırlıyorum. Evimize güneş gibi doğmuştun. Seni ilk kucağıma aldığımda yaşadığım mutluluğu satırlara sığdıramam. Seni çok özlediğimde, Ankara günlerimde hep burnumda süt kokunu hissederdim.

Sonra büyüdün çok güzel bir kız oldun. Ailece geçirdiğimiz her mutlu anımızda neşemizin kaynağı oldun.

İyi ki doğdun Algişkomm.

İyi ki bizim kızımızsın.

Bugünler ayrı geçse de, biliyorsun ben hep sizin/senin yanındayım. Her zaman kulağına söylediğimi unutma:

“Seni çok seviyorum”

Annene iyi bak. Doğum günü partinde çok eğlen.

Sevgili komşularım;



Haksız ve hukuksuz yere tutuklanmamış olsaydık, iki yıl içerisinde yaptığımız çalışmaları, düzenleyeceğimiz lansmanda sizlerle paylaşıyor olacaktım. Kısmet olmadı.



Ataşehir’e olan sorumluluğumuzun, sizlere olan bağlılığımızın her koşulda dimdik ayakta… pic.twitter.com/8GLN0abRqS — Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) April 29, 2026

(EMK)