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Yayın Tarihi: 22 Mart 2025 21:27
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2025 22:51
1 dk Okuma

Onbinler sokakta, eylemde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik üç ayrı operasyonun ardından başlayan protestolar, sabah saatlerinde yaşanan gözaltılara rağmen daha kalabalık oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Onbinler sokakta, eylemde
Paris'te de İmamoğlu için destek eylemi yapıldı (Kaynak: @fehimtastekin)

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda destek için yapılan eylemler Türkiye'nin dört bir tarafında yayılırken Avrupa'da da eylemler yaşandı.

Görseli Büyüt

İZMİR

İzmir'de üniversite gençliği  "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil" pankartıyla yürüdü. İzmir'de gözaltına alına öğrenciler ile ilgilenmek için polis merkezine giden avukatlar da gözaltına alındı.

Görseli Büyüt

ANKARA

Güvenpark'ta dün yaşanan polis saldırısına rağmen daha büyük bir kalabalık toplandı

Görseli Büyüt

RİZE

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Fındıklı'da başlatılan 'Adalet Nöbeti' üçüncü gününe girdi.

Görseli Büyüt

Müzik Grubu Duman da eylemlere sosyal medyadan destek verdi

Görseli Büyüt

DİYARBAKIR

Günlerdir süren protestolar bugün daha da kalabalıklaştı

Görseli Büyüt

GİRESUN

Giresun'da binlerce kişinin katıldığı eylem sosyal medyada "150 binlik şehirde bu kadar oluyor Giresun" mesajı ile paylaşıldı

Görseli Büyüt

MALATYA

Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonu protesto edenler Malatya'da da sokaktaydı

Görseli Büyüt

EDİRNE

Üniversiteli genliğin yürüyüşüne önce özel güvenlik görevlileri ardından polis saldırdı. Polis saldırısı sonrası gözaltına alınanlar oldu.

Görseli Büyüt

TRABZON

Ekrem İmamoğlu için memleketi Trabzon'da da gösteri vardı

Görseli Büyüt

LONDRA

Operasyonlar ve gözaltı kararı Londra'da da protesto edildi

Görseli Büyüt

BURSA

Bursa'da da binlerce kişi İmamoğlu'na destek verdi

Görseli Büyüt

MALATYA

Malatya’da binler Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto ediyor

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ilgili haberler
SARAÇHANE PROTESTOLARI 4. GÜNÜNDE
Özel: Bu meydanı geri kazandınız
22 Mart 2025
/haber/ozel-bu-meydani-geri-kazandiniz-305742
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