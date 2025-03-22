Onbinler sokakta, eylemde
Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda destek için yapılan eylemler Türkiye'nin dört bir tarafında yayılırken Avrupa'da da eylemler yaşandı.
İZMİR
İzmir'de üniversite gençliği "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil" pankartıyla yürüdü. İzmir'de gözaltına alına öğrenciler ile ilgilenmek için polis merkezine giden avukatlar da gözaltına alındı.
ANKARA
Güvenpark'ta dün yaşanan polis saldırısına rağmen daha büyük bir kalabalık toplandı
RİZE
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Fındıklı'da başlatılan 'Adalet Nöbeti' üçüncü gününe girdi.
Müzik Grubu Duman da eylemlere sosyal medyadan destek verdi
DİYARBAKIR
Günlerdir süren protestolar bugün daha da kalabalıklaştı
GİRESUN
Giresun'da binlerce kişinin katıldığı eylem sosyal medyada "150 binlik şehirde bu kadar oluyor Giresun" mesajı ile paylaşıldı
MALATYA
Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonu protesto edenler Malatya'da da sokaktaydı
EDİRNE
Üniversiteli genliğin yürüyüşüne önce özel güvenlik görevlileri ardından polis saldırdı. Polis saldırısı sonrası gözaltına alınanlar oldu.
TRABZON
Ekrem İmamoğlu için memleketi Trabzon'da da gösteri vardı
LONDRA
Operasyonlar ve gözaltı kararı Londra'da da protesto edildi
BURSA
Bursa'da da binlerce kişi İmamoğlu'na destek verdi
MALATYA
Malatya’da binler Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto ediyor