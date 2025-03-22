Onbinler sokakta, eylemde

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda destek için yapılan eylemler Türkiye'nin dört bir tarafında yayılırken Avrupa'da da eylemler yaşandı.

İzmir'de üniversiteliler Cumhuriyet Meydanı'ndan "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil" pankartıyla yürüyüşe geçtihttps://t.co/6T6UuAsEvX pic.twitter.com/GYvEmyziSz — sendika.org (@sendika_org) March 22, 2025 İZMİR İzmir'de üniversite gençliği "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil" pankartıyla yürüdü. İzmir'de gözaltına alına öğrenciler ile ilgilenmek için polis merkezine giden avukatlar da gözaltına alındı.

#SonDakika Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto eden vatandaşlar Ankara Güvenpark’ta: “Zıpla, zıpla…” pic.twitter.com/aRUUfe0CYe — Haber Aktif (@haberaktifcom) March 22, 2025 ANKARA Güvenpark'ta dün yaşanan polis saldırısına rağmen daha büyük bir kalabalık toplandı

RİZE Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Fındıklı'da başlatılan 'Adalet Nöbeti' üçüncü gününe girdi.

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA! — DUMAN (@OfficialDuman) March 22, 2025 Müzik Grubu Duman da eylemlere sosyal medyadan destek verdi

Halk Diyarbakır'da pankartlarla alanda. pic.twitter.com/e9oKAL9sjd — Evrim Deniz (@_evrimdnz) March 22, 2025 DİYARBAKIR Günlerdir süren protestolar bugün daha da kalabalıklaştı

GİRESUN Giresun'da binlerce kişinin katıldığı eylem sosyal medyada "150 binlik şehirde bu kadar oluyor Giresun" mesajı ile paylaşıldı

Malatya’da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto ediliyor:



“Mustafa Kemal’in askerleriyiz.” pic.twitter.com/fhk9pa1Drj — Aykırı (@aykiricomtr) March 22, 2025 MALATYA Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonu protesto edenler Malatya'da da sokaktaydı

Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencileri Balkan Yerleşkesi'ndeki oturma eylemlerini sonlandırarak Atatürk Bulvarı üzerinden Saraçlar Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçmişti



Üniversitelilerin önü polis tarafından kesildi



Üniversiteliler ablukada bekletiliyorhttps://t.co/0nqPYw2nix pic.twitter.com/DL3aTvzA7z — sendika.org (@sendika_org) March 22, 2025 EDİRNE Üniversiteli genliğin yürüyüşüne önce özel güvenlik görevlileri ardından polis saldırdı. Polis saldırısı sonrası gözaltına alınanlar oldu.

Trabzon protesto dersi veriyor. Olması gereken budur. Atatürk ve Türk bayrağı dışında hiçbir flamaya izin verilmemeli. pic.twitter.com/ABAwO4FABb — Oğuzhan Atsız (@oguzzatsiz) March 20, 2025 TRABZON Ekrem İmamoğlu için memleketi Trabzon'da da gösteri vardı

Londra anlık, 22 Mart.

Trafalgar Meydanı pic.twitter.com/bQOcJCcyNA — Pelin Dilara Colak (@pelindilaraclk) March 22, 2025 LONDRA Operasyonlar ve gözaltı kararı Londra'da da protesto edildi

Yurt çapında düzenlenen İmamoğlu gözaltı protesto gösterisi Bursa'da sürüyor pic.twitter.com/t8AvHR2PUF — Tele1 TV (@tele1comtr) March 22, 2025 BURSA Bursa'da da binlerce kişi İmamoğlu'na destek verdi