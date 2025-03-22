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Yayın Tarihi: 22 Mart 2025 23:03
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 01:36
3 dk Okuma

SARAÇHANE PROTESTOLARI 4. GÜNÜNDE

Özel: Bu meydanı geri kazandınız

CHP Lideri Özel, İmamoğlu’na halkın selamlarını ileteceğini belirterek Çağlayan Adliyesi’ne doğru yola çıktı.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Özel: Bu meydanı geri kazandınız
Görsel: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve soruşturmalara dair Saraçhane’de düzenlenen protestoların dördüncü gününde İBB’de halka seslendi. 

"Hepinizin önünde saygı ile eğiliyorum"

Özel, eylem yasağına rağmen Saraçhane’de bir araya gelen yurttaşlara seslenerek, gösterilere katılımın her geçen gün arttığını belirtti:

"Eylemler yasaklandı ama siz yılmadınız. İlk gün 110 bin kişi, ikinci gün 220 bin kişi, üçüncü gün ise dron görüntülerinde 500 bini aşkın insan vardı. Bugün burada göz göze 550 bin kişi var ama aslında milyonlarca yürek bu mücadelede bir araya geldi. Siz, meydanları geri kazandınız. Tepki ve protesto hakkının engellenemeyeceğini gösterdiniz. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum.”

İstanbul Valiliğine çağrı

Farklı görüşlerden insanların Saraçhane’de omuz omuza durduğunu vurgulayan Özel, kalabalığı "Bu meydanda her renkten insan var. Türkiye’nin geleceği işte bu birliktelikte" sözleriyle selamladı.

Özel, polise kanun dışı emir verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, İstanbul Valiliği’ne seslendi:

"Bu akşam burada tarih yazılacak. Buna engel olamazsınız. Bozdoğan Kemeri’ne gaz fişeği atılmamalı. Ne yapılacaksa hep birlikte yapacağız. Ekrem İmamoğlu ve 300’den fazla arkadaşımız için yan yana duracağız. Ancak polise havai fişek atarsanız ben bunu savunamam. Bir çocuğun gözü kör olursa, o babaya hesabını veremeyiz. Ama biz haklıyız, biz kazanacağız!"

Özel, kısa süre içinde Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek üzere Çağlayan Adliyesi’ne gideceğini duyurdu.

"Meydanları boş bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sokak çağrıları kabul edilemez” açıklamasına yanıt veren Özel, Kurtuluş Savaşı'na atıfta bulundu:

"Atatürk, bu topraklara düşman postalı basmasın diye Çanakkale’de ölümü göze aldı. Ama bir adamın imzasıyla İstanbul işgal edildi. O dönem, İstanbul Üniversitesi mitingleri örgütledi ve bu eylemler tüm Anadolu’ya yayıldı. Bugün de meydanlardayız ve burayı İstanbul Üniversitesi öğrencilerine borçluyuz. Bizi provokasyonlarla yolumuzdan çeviremezler."

"Engelleri yıkarız"

Özel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne seslenerek Saraçhane’deki kalabalığın provoke edilmemesi gerektiğini belirtti. Gerekirse Çağlayan Adliyesi’ne yürüyeceklerini söyleyen CHP lideri, “Önümüzde engel olursa engelleri yıkarız” dedi. 

İmamoğlu’nun savcılık sorgusunun sabahın ilk saatlerine kadar sürebileceğini aktaran Özel, süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Ekrem İmamoğlu’nun, halkın Saraçhane’de kalmasını istediğini dile getiren CHP lideri, “Nereye gitmemiz gerekiyorsa oraya akacağız” dedi.

"1 Mayıs’ta Taksim’i alacağız"

Özgür Özel, Taksim Meydanı’ndaki yasakları kaldırmak için mücadele edeceklerini belirterek, 1 Mayıs’ta milyonlarla orada olacaklarını söyledi. Kalabalığa seslenen Özel, “Söz mü?” diyerek meydandan destek aldı.

CHP lideri, 23 Mart’ta tüm üyelerin oy kullanacağı bir sürecin başladığını duyurdu. Türkiye genelinde 5 bin 960 CHP sandığı ve dayanışma sandıkları kurulacağını belirten Özel, halkı bu demokrasi hareketine katılmaya çağırdı.

Ekonomi üzerinden de eleştirilerde bulunan Özel, Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi ekonomik olarak geriye götürdüğünü savundu. Kalabalığa, “Karnınız doyuyor mu? Zenginlik var mı? Gençlerin umudu var mı?” diye soran Özel, halkın değişim istediğini vurguladı.

Özel, İmamoğlu’na yöneltilen suçlamaların FETÖ taktikleriyle oluşturulduğunu öne sürdü. İBB ile ilgili naylon fatura iddialarının gerçek olmadığını belirten CHP lideri, “Ekrem Başkan’dan hırsız da çıkmaz, terörist de” dedi.

“Saraçhane size, Ekrem Başkan bize emanet”

Özgür Özel, Saraçhane’deki kalabalığa “Birbirimizi ve ülkemizi seviyor muyuz?” diye sorarak meydandan destek aldı. Konuşmasının sonunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da sahneye davet eden Özel, İmamoğlu’na halkın selamlarını ileteceğini belirterek Çağlayan Adliyesi’ne doğru yola çıktı.

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SARAÇHANE'DE 4. GÜN
Özel: Korkuyu geride bıraktık
22 Mart 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu CHP özgür özel Ekrem İmamoğlu'nun diploması Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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