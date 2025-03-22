Özel: Bu meydanı geri kazandınız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve soruşturmalara dair Saraçhane’de düzenlenen protestoların dördüncü gününde İBB’de halka seslendi.

"Hepinizin önünde saygı ile eğiliyorum"

Özel, eylem yasağına rağmen Saraçhane’de bir araya gelen yurttaşlara seslenerek, gösterilere katılımın her geçen gün arttığını belirtti:

"Eylemler yasaklandı ama siz yılmadınız. İlk gün 110 bin kişi, ikinci gün 220 bin kişi, üçüncü gün ise dron görüntülerinde 500 bini aşkın insan vardı. Bugün burada göz göze 550 bin kişi var ama aslında milyonlarca yürek bu mücadelede bir araya geldi. Siz, meydanları geri kazandınız. Tepki ve protesto hakkının engellenemeyeceğini gösterdiniz. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum.”

İstanbul Valiliğine çağrı

Farklı görüşlerden insanların Saraçhane’de omuz omuza durduğunu vurgulayan Özel, kalabalığı "Bu meydanda her renkten insan var. Türkiye’nin geleceği işte bu birliktelikte" sözleriyle selamladı.

Özel, polise kanun dışı emir verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, İstanbul Valiliği’ne seslendi:

"Bu akşam burada tarih yazılacak. Buna engel olamazsınız. Bozdoğan Kemeri’ne gaz fişeği atılmamalı. Ne yapılacaksa hep birlikte yapacağız. Ekrem İmamoğlu ve 300’den fazla arkadaşımız için yan yana duracağız. Ancak polise havai fişek atarsanız ben bunu savunamam. Bir çocuğun gözü kör olursa, o babaya hesabını veremeyiz. Ama biz haklıyız, biz kazanacağız!"

Özel, kısa süre içinde Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek üzere Çağlayan Adliyesi’ne gideceğini duyurdu.

"Meydanları boş bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sokak çağrıları kabul edilemez” açıklamasına yanıt veren Özel, Kurtuluş Savaşı'na atıfta bulundu:

"Atatürk, bu topraklara düşman postalı basmasın diye Çanakkale’de ölümü göze aldı. Ama bir adamın imzasıyla İstanbul işgal edildi. O dönem, İstanbul Üniversitesi mitingleri örgütledi ve bu eylemler tüm Anadolu’ya yayıldı. Bugün de meydanlardayız ve burayı İstanbul Üniversitesi öğrencilerine borçluyuz. Bizi provokasyonlarla yolumuzdan çeviremezler."

"Engelleri yıkarız"

Özel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne seslenerek Saraçhane’deki kalabalığın provoke edilmemesi gerektiğini belirtti. Gerekirse Çağlayan Adliyesi’ne yürüyeceklerini söyleyen CHP lideri, “Önümüzde engel olursa engelleri yıkarız” dedi.

İmamoğlu’nun savcılık sorgusunun sabahın ilk saatlerine kadar sürebileceğini aktaran Özel, süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Ekrem İmamoğlu’nun, halkın Saraçhane’de kalmasını istediğini dile getiren CHP lideri, “Nereye gitmemiz gerekiyorsa oraya akacağız” dedi.

"1 Mayıs’ta Taksim’i alacağız"

Özgür Özel, Taksim Meydanı’ndaki yasakları kaldırmak için mücadele edeceklerini belirterek, 1 Mayıs’ta milyonlarla orada olacaklarını söyledi. Kalabalığa seslenen Özel, “Söz mü?” diyerek meydandan destek aldı.

CHP lideri, 23 Mart’ta tüm üyelerin oy kullanacağı bir sürecin başladığını duyurdu. Türkiye genelinde 5 bin 960 CHP sandığı ve dayanışma sandıkları kurulacağını belirten Özel, halkı bu demokrasi hareketine katılmaya çağırdı.

Ekonomi üzerinden de eleştirilerde bulunan Özel, Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi ekonomik olarak geriye götürdüğünü savundu. Kalabalığa, “Karnınız doyuyor mu? Zenginlik var mı? Gençlerin umudu var mı?” diye soran Özel, halkın değişim istediğini vurguladı.

Özel, İmamoğlu’na yöneltilen suçlamaların FETÖ taktikleriyle oluşturulduğunu öne sürdü. İBB ile ilgili naylon fatura iddialarının gerçek olmadığını belirten CHP lideri, “Ekrem Başkan’dan hırsız da çıkmaz, terörist de” dedi.

“Saraçhane size, Ekrem Başkan bize emanet”

Özgür Özel, Saraçhane’deki kalabalığa “Birbirimizi ve ülkemizi seviyor muyuz?” diye sorarak meydandan destek aldı. Konuşmasının sonunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da sahneye davet eden Özel, İmamoğlu’na halkın selamlarını ileteceğini belirterek Çağlayan Adliyesi’ne doğru yola çıktı.

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(EMK)