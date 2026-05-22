ODTÜ'lü İlhan Kaya’dan bianet’e mektup: “6 Mayıs’ta aslında ne oldu?”

ODTÜ Bahar Şenliği’ne yönelik soruşturma kapsamında 7 Mayıs’ta gözaltına alınan ve 11 Mayıs’ta tutuklanan ODTÜ öğrencisi İlhan Kaya, Sincan 2 No’lu L Tipi Hapishanesi’nden bianet’e mektup yolladı.

Kaya, 6 Mayıs’ta ODTÜ’de yaşananların ardından sosyal medyada hedef gösterildiğini, evinin gece saatlerinde kapısı kırılarak basıldığını, işkenceyle gözaltına alındığını ve ardından tutuklandığını yazdı.

“Bayrağa saldırı” iddiasını reddeden, yaşananların “örgütlü bir yalan kampanyası” sonucunda çarpıtıldığını belirten Kaya, “Ülkemizde devrimci muhalif insanlara karşı ne zaman bir provokasyon ya da linç örgütlense ‘bayrağa saldırdılar’ ya da ‘camiye saldırdılar’ yalanı kullanılır. Yaşadığımız olay bu saldırılarda yeni bir halkadır, değişen yalnızca biçimdir” dedi.

“ODTÜ öğrencisiyim”

Kaya, mektubunun amacını “örgütlü bir yalan kampanyasına ve saldırıya karşı gerçeği anlatmak” sözleriyle ifade etti.

“42 yaşındayım. İstanbul’un bir gecekondu mahallesinde doğdum. Bütün yoksul çocuklar gibi zenginlerle yoksullar arasındaki adaletsizliğe karşı öfkeyle büyüdüm” diyen Kaya, kendisini “devrimci ve sosyalist” olarak tanımladı.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu olduğunu ve aynı zamanda ODTÜ Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Kaya, geçimini işçilik ve mühendislik yaparak sağladığını yazdı.

Kaya, tutuklanmasına ilişkin olarak şunları kaydetti:

“6 Mayıs günü ODTÜ’de bir grubun yarattığı provokasyon sonrası sosyal medyada arkadaşlarımla birlikte hedef gösterildik. Twitter vb. platformlarda hakkımda yalan ve hakaretlerle dolu paylaşımlar yapıldı. Evim gece vakti kapısı kırılarak basıldı, işkenceyle gözaltına alınıp tutuklandım.”

“6 Mayıs’ta aslında ne oldu?”

İlhan Kaya, 6 Mayıs günü ODTÜ Bahar Şenliği kapsamında İlkay Akkaya, Hüsnü Arkan ve Moğollar’ın konseri olduğunu hatırlattı. Öğrenciler, mezunlar, çalışanlar ve akademisyenlerle birlikte binlerce kişinin Devrim Stadyumu’nda bulunduğunu yazdı.

Kaya’ya göre, yaklaşık 40-50 kişilik bir grup konser sırasında şenlik havasına aykırı davrandı:

“Düdük çalarak, bağırarak ve yuhalayarak hem sahnedeki İlkay Akkaya’yı hem de onu dinlemek için gelen binlerce insanı rahatsız ediyorlardı. Bununla da sınırlı değil. Grup, sanatçıyı yuhalarken bozkurt işareti yapıyor ve eylemlerinin siyasi amacını açığa vuruyordu. Ve tüm bu saygısız tavırlarını da ellerine aldıkları bir Türk bayrağıyla örtmek niyetindelerdi.”

Kaya, kendisinin de binlerce kişi gibi yaşananlara tepki gösterdiğini ve tartışmanın bu sırada başladığını belirterek “Karşılığında ise daha da çığırından çıkan bağırmalar ve ağza alınmayacak küfürler duydum. Tartışma sırasında bu grup tarafından yere düşürülüp darp edildim. Sonrasında tartışma büyüdü ve stattaki daha fazla insan sloganlarla haklı tepkisini gösterdi” dedi.

“Bayrağa saldırmadım, hakaret etmedim”

“Tüm bu yaşananlar sırasında bayrağa herhangi bir fiziksel ya da sözlü saldırıda bulunmadım, hakaret etmedim” diyen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böyle bir saldırıya şahit de olmadım. Karşı tarafın çektiği görüntülerde bile buna dair bir iz yoktur. Ayrıca savcılık ve hakimlikte bayrağa hakaret ettiğime dair tek bir kanıt konulmadı önüme. İşin özü, bayrağın arkasına saklanan bir grubun provokasyonu ve sosyal medya ile iktidar medyasının düzenlediği bir yalan ve hakaret kampanyası sonucu hapse atıldık. Bilirsiniz, ülkemizde devrimci muhalif insanlara karşı ne zaman bir provokasyon ya da linç örgütlense ‘bayrağa saldırdılar’ ya da ‘camiye saldırdılar’ yalanı kullanılır. Yaşadığımız olay bu saldırılarda yeni bir halkadır, değişen yalnızca biçimdir.”

“Evim basıldı, işkence gördüm”

Kaya, mektubunda gözaltına alınma ve adliyeye sevk sürecinde işkenceye maruz bırakıldığını yazdı:

“Evimin basılması sırasında ters kelepçeyle yerdeyken kafam ve yüzüm polislerce tekmelendi. Adliyeye girerken karşı koymamıza rağmen kolumuz büküldü, boynumuza bastırıldı. İşkence, en açık tabirle insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve yapılan işkenceyi izleyip mutluluk duymak, onaylamak, daha en az işkence yapmak kadar suçtur, utanç vericidir.”

“Bu amaçlar için mücadele etmek suç değil”

Kaya, medyada hedef gösterildiği haberlerde geçmişinin de konu edildiğini belirterek, daha önce üç kez tutuklandığını ve yaklaşık yedi yıl hapishanede tutulduğunu yazdı, gerekçelerini ise şöyle sıraladı:

“12 Eylül’ün mirası YÖK’ü protesto etmek, İncirlik’e gidip Amerikan üssünü protesto etmek, ABD ve İsrail’in halklara saldırması için inşa edilen radar üssüne karşı çıkmak için Kürecik’e gitmek, Soma-Kınık bölgesinde madencilerin hak arama eylemlerine katılmak, haksız bir şekilde işten atılan emekçilerin işlerine geri dönmek için başlattıkları Yüksel Direnişi’ne destek vermek... Ülkemizdeki en ağır, en yakıcı sorun olan adaletsizlik nedeniyle bedel ödeyenlerden yalnızca biriyim. Ve bu saydığım amaçlar için mücadele etmek suç değil, bir onurdur.

Kaya, mektubunu, “Birlikte tutuklandığım arkadaşım Celal Elmacı’yla birlikte desteğini, dayanışmasını esirgemeyen, tanıdık tanımadık tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi yolluyoruz” sözleriyle tamamladı.

