ODTÜ öğrencilerine gözaltında taciz, tehdit ve darp

Hukukçu dernekleri 7 Mayıs’ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bahar Şenliği’nde ırkçı bir grubun gerçekleştirdiği provokasyonda hedef gösterilerek tutuklanan öğrencilerin karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini bir basın toplantısıyla açıkladı.

“En büyük gücüm kadın dayanışması”: ODTÜ’deki şiddet iddialarında süreç sürüyor

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) binasında yapılan basın toplantısına Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukçu Dayanışması ve Toplumsal Hukuk temsilcileri katıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, ortak açıklamayı sunan ÖHD üyesi Doru Ninsu Arslan, "Soruşturma boyunca yönlendirmelerine devam eden bir sosyal medya hesabından 'akşam saatlerinde gözaltıların olacağı' şeklinde bir tweet atılmış, akabinde soruşturmada adı geçen öğrenciler ev baskınları ile gözaltına alınmaya başlanmıştır" dedi.

ODTÜ’lü öğrenciler ev baskınlarıyla gözaltına alındı

Ajanlık dayatması

Gözaltına alınan bir öğrenciye şiddet uygulandığını ifade eden Doru Ninsu Arslan, "Devamındaki günlerde birçok ev baskını yapılmaya devam etmiş, gözaltına alınan öğrencilerden birine ajanlık teklif edilmiş ve öğrenci darp edilmiştir." dedi. Arslan, öğrencilerin resmî ikametgâhı olmayan pek çok eve, bu arada öğrencilerden birinin avukatının evine de hukuksuzca baskın yapıldığını açıkladı.

Darp, taciz, cinsel saldırı tehdidi

Ortak açıklamada, gözaltına alınan iki öğrencinin evlerinde uzun süre darp ve silah ve bıçakla tehdit edildiklerine yer verildi. Açıklamayı sunan Doru Ninsu Arslan bu ihlalleri şöyle dile getirdi:

"Bu öğrencilerden birinin başına tabanca doğrultulmuş, kaba dayağa maruz kalmıştır. Kadın öğrencinin gözaltına alınması esnasında kadın kolluk görevlisi bulunmadığı gibi, baş bölgesine yönelik darp edildiğini, bu sırada tacize uğradığını, cinsel saldırı ile tehdit edildiğini aktarmıştır. Emniyette yaptığımız görüşmede kadın öğrencinin gözle görülür şekilde yüzünde ve kollarında morluklar bulunduğunu, erkek öğrencinin kafasında şişlik bulunduğu tespit edilmiştir"

Suç duyurusu

Savcılık tarafından "bayrağa saldırı olduğuna dair" hiçbir görselin soruşturma dosyasına konulmadığına dikkat çeken Arslan, 6 öğrencinin 'Devletin Egemenlik Alametlerini Alenen Aşağılama' suçundan yürütülen soruşturmada tutuklandığını hatırlattı.

Gözaltı sırasındaki işkence ve kötü muameleye dair suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Doru Ninsu Arslan, "Baştan sona hukuksuzluklarla ve işkenceyle dolu bu sürecin adli bir vaka olmadığının doğrudan linç ve provokasyonla şekillenen siyasi bir süreç olduğunun farkındayız" dedi.

(AEK)