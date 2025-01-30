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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 30 Ocak 2025 11:42
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2025 11:42
1 dk Okuma

Nuri Bilge Ceylan'ın ‘Yolda’ fotoğraf sergisi açıldı

Sergi, 23 Şubat'a kadar pazartesi hariç her gün ziyaret edilebilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Nuri Bilge Ceylan'ın ‘Yolda’ fotoğraf sergisi açıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf sergisi "Yolda", Dirimart Dolapdere'de açıldı.

Sergi, Ceylan'ın Cezayir, Çin, Hindistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Türkiye gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği portrelerden oluşuyor.

Sergiye özel hazırlanan video çalışması, Ceylan'ın fotoğrafları çekim aşamasından eserlerin sergilenme anına uzanan üretim sürecine ışık tutuyor.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Ceylan’ın Dirimart’taki dördüncü kişisel sergisinde, ilk kez sergilenen 25 fotoğraftan oluşan bir seçki yer alıyor. Farklı coğrafyalarda çekilmiş insan portreleri, ortak bir duyguyu yansıtarak bireyleri etnik köken ve mekândan bağımsız şekilde konumlandırıyor.

Ziyaret ücretsiz

Fotoğraflar, dönemsel veya coğrafi ayrımlardan uzak, bütünsel bir anlatı oluşturuyor. Ceylan’ın eserleri uluslararası sanat çevrelerinde de ilgi görürken, fotoğraflarındaki derinlik ve bakış, sanatseverlerin dikkatini çeken unsurlar arasında yer alıyor.

Sergi, 23 Şubat'a kadar pazartesi hariç her gün 11.00-19.00'da ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Ceylan'ın 18 Ocak’ta da "Inner Landscapes" adlı sergisi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Eye Filmmuseum'da açılmıştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
nuri bilge ceylan fotoğraf sergisi dirimart dolapdere
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/haber/altin-kozanin-juri-baskani-nuri-bilge-ceylan-oldu-298466
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan: Belki de artık hiç film çekmem
27 Mart 2024
/haber/yonetmen-nuri-bilge-ceylan-belki-de-artik-hic-film-cekmem-293525
Nuri Bilge Ceylan, Kültür Bakanı'nı ziyaret etti
26 Eylül 2023
/haber/nuri-bilge-ceylan-kultur-bakani-ni-ziyaret-etti-285377
Bakanlık'tan En Büyük Destek Nuri Bilge Ceylan'a
29 Mart 2020
/haber/bakanlik-tan-en-buyuk-destek-nuri-bilge-ceylan-a-222134
Nuri Bilge Ceylan 72. Venedik Film Festivali'nde Jüri Üyesi
27 Temmuz 2015
/haber/nuri-bilge-ceylan-72-venedik-film-festivali-nde-juri-uyesi-166342
Altın Palmiye Nuri Bilge Ceylan’ın
24 Mayıs 2014
/haber/altin-palmiye-nuri-bilge-ceylan-in-155944
Cumhurbaşkanının "Büyük Ödül"ü Nuri Bilge Ceylan'a
30 Ekim 2009
/haber/cumhurbaskaninin-buyuk-odul-u-nuri-bilge-ceylan-a-117949
YELİZ KIZILARSLAN YORUMLADI
Cannes Film Festivali: Nuri Bilge Ceylan ve Yılmaz Güney
31 Mayıs 2008
/yazi/cannes-film-festivali-nuri-bilge-ceylan-ve-yilmaz-guney-107262
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