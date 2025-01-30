Nuri Bilge Ceylan'ın ‘Yolda’ fotoğraf sergisi açıldı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf sergisi "Yolda", Dirimart Dolapdere'de açıldı.

Sergi, Ceylan'ın Cezayir, Çin, Hindistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Türkiye gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği portrelerden oluşuyor.

Sergiye özel hazırlanan video çalışması, Ceylan'ın fotoğrafları çekim aşamasından eserlerin sergilenme anına uzanan üretim sürecine ışık tutuyor.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Ceylan’ın Dirimart’taki dördüncü kişisel sergisinde, ilk kez sergilenen 25 fotoğraftan oluşan bir seçki yer alıyor. Farklı coğrafyalarda çekilmiş insan portreleri, ortak bir duyguyu yansıtarak bireyleri etnik köken ve mekândan bağımsız şekilde konumlandırıyor.

Ziyaret ücretsiz

Fotoğraflar, dönemsel veya coğrafi ayrımlardan uzak, bütünsel bir anlatı oluşturuyor. Ceylan’ın eserleri uluslararası sanat çevrelerinde de ilgi görürken, fotoğraflarındaki derinlik ve bakış, sanatseverlerin dikkatini çeken unsurlar arasında yer alıyor.

Sergi, 23 Şubat'a kadar pazartesi hariç her gün 11.00-19.00'da ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Ceylan'ın 18 Ocak’ta da "Inner Landscapes" adlı sergisi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Eye Filmmuseum'da açılmıştı. (TY)