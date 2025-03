No Other Land’e ABD sansürü

ABD’de Florida eyaletine Miami Beach Belediye Başkanı Steven Meiner, Filistinlilerin İsrailli yerleşimciler tarafından topraklarından edilmesini konu edinen Oscar ödüllü No Other Land (Başka Ülke Yok) belgeselin gösterildiği bağımsız sinema salonunun kira sözleşmesini iptal etmek ve fonunu kesmek için harekete geçti.

Meiner, Belediye Meclisine belgeselin gösterileceği O Cinema’nın şehir mülküne ait salondan tahliye edilmesini öngören bir teklif sundu. Ayrıca sinemaya daha önce vaat edilen 40 bin dolarlık hibe desteğini geri çekme kararı aldı. Meiner, kent sakinlerine gönderdiği bültende, belgeseli "Yahudi halkına karşı tek taraflı bir propaganda saldırısı" olarak nitelendirerek, bu tür içeriklerin "şehrin ve sakinlerinin değerleriyle bağdaşmadığını" savundu.

O Cinema’nın CEO’su Vivian Marthell, filmin gösterimini iptal etmesi yönünde baskı gördüğünü ancak bunun sanat ve ifade özgürlüğüne aykırı olacağını belirtti. Marthell, Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada, "No Other Land’i göstermek, siyasi bir taraf seçmek anlamına gelmez. Ancak, her sesin duyulmayı hak ettiği yönündeki temel inancımızın güçlü bir teyididir" dedi.

Belgeselin İsrailli yönetmenlerinden Yuval Abraham, Meiner’in girişimini “çok tehlikeli” olarak nitelendirdi. "Belediye başkanı antisemitizm kavramını, Filistinlilerle birlikte apartheid’a karşı çıkan İsraillileri susturmak için kullanıyor. Bu, kelimenin anlamını boşaltıyor ve sansürü meşrulaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), belediye başkanının sinema salonuna yönelik misillemesinin anayasaya aykırı olduğunu belirterek, hükümetin "hangi görüşlerin kamuya sunulup sunulamayacağını seçme yetkisine sahip olmadığını" vurguladı. Hukukçular ve ifade özgürlüğü savunucuları da Meiner’in kararına tepki gösterdi.

Meiner’in O Cinema’nın kira sözleşmesini feshetme önerisi, önümüzdeki çarşamba günü şehir komisyonunda oylamaya sunulacak.

