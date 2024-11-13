ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 10:10
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2024 10:16
2 dk Okuma

Berlinale ödüllü belgesel, Berlin'in resmi sitesinde antisemitizmle suçlandı

Belgeselin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham: “Holokost’ta ailemin çoğunu öldürdükten sonra, İsrail'in işgalini eleştirenleri susturmak için antisemitizm kelimesinin içini nasıl boşalttığınızı görmek bana acı veriyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Berlinale ödüllü belgesel, Berlin'in resmi sitesinde antisemitizmle suçlandı
Belgeselin yönetmenleri Basel Adra ve Yuval Abraham, Fotoğraf: New York Film Festvali

Almanya'nın başkenti Berlin'in resmi internet sitesi “Berlin.de”, Şubat 2024’te gerçekleştirilen 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) “En İyi Belgesel” ödülünü alan No Other Land’i tanıtırken “antisemitik eğilimler” taşıdığını yazdı.

Antisemitizm, Yahudilere karşı duyulan düşmanlık, nefret, önyargı veya ayrımcılık. Bu tür pozisyonlara sahip kişilere de antisemit deniyor. Antisemitizm, bir ırkçılık biçimi olarak kabul ediliyor.

Belgeselin yönetmenlerinden İsrailli gazeteci ve sinemacı Yuval Abraham, söz konusu ithamı dün (12 Kasım) sosyal medya hesabından eleştirerek şöyle dedi:

“Holokost’ta ailemin çoğunu öldürdükten sonra, İsrail'in Batı Şeria'daki (filmimizin konusu) işgalini eleştirenleri susturmak ve Filistinlilere yönelik şiddeti meşrulaştırmak için antisemitizm kelimesinin içini nasıl boşalttığınızı görmek bana acı veriyor. Sol görüşlü bir İsrailli olarak 2024 Berlini'nde kendimi güvensiz ve istenmeyen biri olarak hissediyorum ve yasal yollara başvuracağım.

“Bir saat içinde Berlin'de devlet tarafından finanse edilen Sanat Akademisi'nde 500 kişinin izleyeceği film gösterimimiz var. Ben ve Basel Adra, bize karşı şiddeti kışkırtan bir şehirde çalışmalarımızı nasıl paylaşabiliriz? Neler oluyor?”

Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi
Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi
26 Şubat 2024

İfadeler kaldırıldı

Abraham’ın açıklamasından sonra, site belgeselin tanıtımındaki “antisemitik eğilimler” taşıdığı ifadelerini kaldırdı. Abraham, bununla ilgili de şöyle dedi:

“Berlin'in şehir web sitesi, kendilerine gönderdiğimiz bir mektupta talep ettiğimiz gibi, henüz kamuya açık bir özür dilemeden veya açıklama yapmadan, çirkin suçlamalarını bir gecede sessizce kaldırdı.”

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği Filistin toprakları hakkında çalışma yapan Filistinli gazeteci Basel Adra ve İsrailli gazeteci Yuval Abraham, 5 Kasım’da verilen Fransa'daki Anna Politkovskaia-Arman Soldin “Gazetecilik Cesaret Ödülü”ne de layık görülmüştü. (TY)

“Onlardan korkmayın, bizim özel güçlerimiz var”
AYVALIK ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
“Onlardan korkmayın, bizim özel güçlerimiz var”
19 Eylül 2024
Haber Yeri
İstanbul
No Other Land Yuval Abraham basel adra antisemitizm Filistin-İsrail Savaşı İsrail'e kültürel boykot Berlinale
ilgili haberler
Berlinale’den tartışmalı 7 Ekim paylaşımı
8 Ekim 2024
/haber/berlinaleden-tartismali-7-ekim-paylasimi-300512
AYVALIK ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
“Onlardan korkmayın, bizim özel güçlerimiz var”
19 Eylül 2024
/haber/onlardan-korkmayin-bizim-ozel-guclerimiz-var-299839
Berlinale'de ödül alan belgesel, çekildiği topraklar olan Filistin'de gösterildi
15 Mart 2024
/haber/berlinale-de-odul-alan-belgesel-cekildigi-topraklar-olan-filistin-de-gosterildi-293107
Berlinale’de ifade özgürlüğüne engel ve İsrail’e kültürel boykot
4 Mart 2024
/haber/berlinalede-ifade-ozgurlugune-engel-ve-israile-kulturel-boykot-292669
Berlinale'de ödül alan İsrailli yönetmen tehditler nedeniyle eve dönemiyor
28 Şubat 2024
/haber/berlinale-de-odul-alan-israilli-yonetmen-tehditler-nedeniyle-eve-donemiyor-292445
Berlinale’den Filistin açıklaması: Ödül alanların farklı açıklamalar yapmaları uygun olurdu
27 Şubat 2024
/haber/berlinaleden-filistin-aciklamasi-odul-alanlarin-farkli-aciklamalar-yapmalari-uygun-olurdu-292407
Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi
26 Şubat 2024
/haber/berlinale-de-en-iyi-belgesel-odulunu-alan-israilli-yonetmene-olum-tehdidi-292382
Berlin Film Festivali’nin Instagram hesabı Filistin için hacklendi
26 Şubat 2024
/haber/berlin-film-festivalinin-instagram-hesabi-filistin-icin-hacklendi-292348
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Berlinale’den tartışmalı 7 Ekim paylaşımı
8 Ekim 2024
/haber/berlinaleden-tartismali-7-ekim-paylasimi-300512
AYVALIK ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
“Onlardan korkmayın, bizim özel güçlerimiz var”
19 Eylül 2024
/haber/onlardan-korkmayin-bizim-ozel-guclerimiz-var-299839
Berlinale'de ödül alan belgesel, çekildiği topraklar olan Filistin'de gösterildi
15 Mart 2024
/haber/berlinale-de-odul-alan-belgesel-cekildigi-topraklar-olan-filistin-de-gosterildi-293107
Berlinale’de ifade özgürlüğüne engel ve İsrail’e kültürel boykot
4 Mart 2024
/haber/berlinalede-ifade-ozgurlugune-engel-ve-israile-kulturel-boykot-292669
Berlinale'de ödül alan İsrailli yönetmen tehditler nedeniyle eve dönemiyor
28 Şubat 2024
/haber/berlinale-de-odul-alan-israilli-yonetmen-tehditler-nedeniyle-eve-donemiyor-292445
Berlinale’den Filistin açıklaması: Ödül alanların farklı açıklamalar yapmaları uygun olurdu
27 Şubat 2024
/haber/berlinaleden-filistin-aciklamasi-odul-alanlarin-farkli-aciklamalar-yapmalari-uygun-olurdu-292407
Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi
26 Şubat 2024
/haber/berlinale-de-en-iyi-belgesel-odulunu-alan-israilli-yonetmene-olum-tehdidi-292382
Berlin Film Festivali’nin Instagram hesabı Filistin için hacklendi
26 Şubat 2024
/haber/berlin-film-festivalinin-instagram-hesabi-filistin-icin-hacklendi-292348
Sayfa Başına Git