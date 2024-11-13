Berlinale ödüllü belgesel, Berlin'in resmi sitesinde antisemitizmle suçlandı

Almanya'nın başkenti Berlin'in resmi internet sitesi “Berlin.de”, Şubat 2024’te gerçekleştirilen 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) “En İyi Belgesel” ödülünü alan No Other Land’i tanıtırken “antisemitik eğilimler” taşıdığını yazdı.

Antisemitizm, Yahudilere karşı duyulan düşmanlık, nefret, önyargı veya ayrımcılık. Bu tür pozisyonlara sahip kişilere de antisemit deniyor. Antisemitizm, bir ırkçılık biçimi olarak kabul ediliyor.

Belgeselin yönetmenlerinden İsrailli gazeteci ve sinemacı Yuval Abraham, söz konusu ithamı dün (12 Kasım) sosyal medya hesabından eleştirerek şöyle dedi:

“Holokost’ta ailemin çoğunu öldürdükten sonra, İsrail'in Batı Şeria'daki (filmimizin konusu) işgalini eleştirenleri susturmak ve Filistinlilere yönelik şiddeti meşrulaştırmak için antisemitizm kelimesinin içini nasıl boşalttığınızı görmek bana acı veriyor. Sol görüşlü bir İsrailli olarak 2024 Berlini'nde kendimi güvensiz ve istenmeyen biri olarak hissediyorum ve yasal yollara başvuracağım.

“Bir saat içinde Berlin'de devlet tarafından finanse edilen Sanat Akademisi'nde 500 kişinin izleyeceği film gösterimimiz var. Ben ve Basel Adra, bize karşı şiddeti kışkırtan bir şehirde çalışmalarımızı nasıl paylaşabiliriz? Neler oluyor?”

Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi

İfadeler kaldırıldı

Abraham’ın açıklamasından sonra, site belgeselin tanıtımındaki “antisemitik eğilimler” taşıdığı ifadelerini kaldırdı. Abraham, bununla ilgili de şöyle dedi:

“Berlin'in şehir web sitesi, kendilerine gönderdiğimiz bir mektupta talep ettiğimiz gibi, henüz kamuya açık bir özür dilemeden veya açıklama yapmadan, çirkin suçlamalarını bir gecede sessizce kaldırdı.”

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği Filistin toprakları hakkında çalışma yapan Filistinli gazeteci Basel Adra ve İsrailli gazeteci Yuval Abraham, 5 Kasım’da verilen Fransa'daki Anna Politkovskaia-Arman Soldin “Gazetecilik Cesaret Ödülü”ne de layık görülmüştü. (TY)