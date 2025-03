97. Oscar Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 97. Akademi Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Tören, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien'ın üstlendiği ödül töreninin açılışında, ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande ile İngiliz şarkıcı ve oyuncu Cynthia Erivo sahne aldı.

97. Akademi Ödülleri töreninde "En İyi Film" ödülünü "Anora", "En İyi Yönetmen" ödülünü de bu filmin yönetmeni Sean Baker kazandı.

Filmde "Ani" karakterini canlandıran Amerikalı oyuncu Mikey Madison, Demi Moore'u (The Substance) geride bırakarak "En iyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

Variety'nin aktardığına göre bu, 25 yaşındaki Madison’ın ilk Oscar adaylığıydı ve onu, ödül kazanan en genç dokuzuncu kadın yaptı. Filmde, Rus bir milyarderin oğluna aşık olan isimsiz bir seks işçisini canlandıran Madison, ödül töreninde de seks işçilerini onurlandıran bir konuşma yaptı.

ABD'li oyuncu Adrien Brody ise 10 dalda aday gösterilen "The Brutalist" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Kostüm tasarımcısı Paul Tazewell, "En İyi Kostüm Tasarımı" ödülünü kazanan ilk siyah kişi olarak salonda ayakta alkışlandı.

Filistinlilerin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Masafer Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land" adlı belgesel de "En İyi Belgesel" kategorisinde ödül kazandı.

Belgeselin yönetmenlerinden Basel Adra ve Yuval Abraham, ödülü kabul ettikleri sırada yaptıkları konuşmada, Filistinlilere yönelik "etnik temizliğin" durdurulması çağrısında bulundu.

Abraham, Adra ile hayatlarındaki "eşitsizliğe" dikkati çekerek, "Benim sivil yönetim altında özgür olduğum, Basel'in ise hayatını mahveden ve kontrol edemediği askeri yasalar altında olduğu bir rejimde yaşıyoruz," dedi.

"No Other Land" director Basel Adra: "We call on the world to take serious actions to stop the injustice and to stop the ethnic cleansing of Palestinian people." | #Oscars pic.twitter.com/NzoqLKiBSJ