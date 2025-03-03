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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Mart 2025 11:25
 ~ Son Güncelleme: 3 Mart 2025 11:34
3 dk Okuma

97. Oscar Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Sean Baker, Altın Palmiye ödüllü “Anora” ile beş Oscar kazanarak tarihe geçti. İsrail’in soykırımını anlatan "No Other Land" ise "En İyi Belgesel" ödülünü aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
97. Oscar Ödülleri’nin kazananları belli oldu
"No Other Land" belgeselinin yönetmenlerinden Basel Adra ve ailesi, Fotoğraf: X

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 97. Akademi Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Tören, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien'ın üstlendiği ödül töreninin açılışında, ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande ile İngiliz şarkıcı ve oyuncu Cynthia Erivo sahne aldı.

97. Akademi Ödülleri töreninde "En İyi Film" ödülünü "Anora", "En İyi Yönetmen" ödülünü de bu filmin yönetmeni Sean Baker kazandı.

Filmde "Ani" karakterini canlandıran Amerikalı oyuncu Mikey Madison, Demi Moore'u (The Substance) geride bırakarak "En iyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

Variety'nin aktardığına göre bu, 25 yaşındaki Madison’ın ilk Oscar adaylığıydı ve onu, ödül kazanan en genç dokuzuncu kadın yaptı. Filmde, Rus bir milyarderin oğluna aşık olan isimsiz bir seks işçisini canlandıran Madison, ödül töreninde de seks işçilerini onurlandıran bir konuşma yaptı.

ABD'li oyuncu Adrien Brody ise 10 dalda aday gösterilen "The Brutalist" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Kostüm tasarımcısı Paul Tazewell, "En İyi Kostüm Tasarımı" ödülünü kazanan ilk siyah kişi olarak salonda ayakta alkışlandı.

"Anora" filminden bir kare.

Filistin belgeseline ödül

Filistinlilerin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Masafer Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land" adlı belgesel de "En İyi Belgesel" kategorisinde ödül kazandı.

Belgeselin yönetmenlerinden Basel Adra ve Yuval Abraham, ödülü kabul ettikleri sırada yaptıkları konuşmada, Filistinlilere yönelik "etnik temizliğin" durdurulması çağrısında bulundu.

Abraham, Adra ile hayatlarındaki "eşitsizliğe" dikkati çekerek, "Benim sivil yönetim altında özgür olduğum, Basel'in ise hayatını mahveden ve kontrol edemediği askeri yasalar altında olduğu bir rejimde yaşıyoruz," dedi.

David Lynch anması ve Trump protestosu

Filistinli gazeteci ve aktivist Basel Adra ise “Dünyaya, adaletsizliği ve Filistin halkının etnik temizliğini durdurmak için ciddi adımlar atma çağrısında bulunuyoruz. Yaklaşık iki ay önce baba oldum ve kızımın benim yaşadığım hayatı yaşamak zorunda kalmamasını umut ediyorum. … ‘No Other Land,’ onlarca yıldır maruz kaldığımız ve hâlâ direndiğimiz acı gerçekliği yansıtıyor,” dedi.

Oyuncu Isabella Rossellini, törene, 18 Ocak 2025'te hayatını kaybeden yönetmen David Lynch anısına, “Blue Velvet” filminde giydiği mavi, kadife bir elbiseyle katıldı.

Robert De Niro ise sahneye çıktığında “Tek bir şey söyleyeceğim: Kahrolsun Trump,” dedi.

Senenin öne çıkan filmlerinden “Emilia Pérez”in başrol oyuncusu Karla Sofia Gascón ise beklentilerin aksine, geceden ödülsüz döndü.

Gascón, “En İyi Kadın Oyuncu” kategorisinde aday gösterilen ilk açık kimlikli trans kadın olarak adını Oscar tarihine yazdırmıştı. Ancak ödül töreninden kısa bir süre önce, Gascón’un özellikle Müslümanlara yönelik ayrımcı paylaşımları sosyal medyada dolaşıma girmişti.

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Kazananlar

Oscar ödül töreninin öne çıkan ödül kategorileri ve sahipleri şöyle:

En İyi Film: "Anora"
En İyi Yönetmen: Sean Baker - "Anora"
En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison - "Anora"
En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody - "The Brutalist"
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldana - "Emilia Pérez"
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin - "A Real Pain"
En İyi Özgün Şarkı: El Mal - "Emilia Perez"
En İyi Sinematografi: "The Brutalist"
En İyi Görsel Efekt: "Dune: Part Two"
En İyi Animasyon: "Flow"
Yabancı Dilde En İyi Film: "I'm Still Here" - Brezilya

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
97. Akademi Ödülleri No Other Land Anora David Lynch Mikey Madison Oscar ödülleri
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