Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi

İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan ve 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "en iyi belgesel" ödülünü kazanan "Başka Ülke Yok" (No Other Land) filminin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Abraham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in "Kanal 11" televizyonunun ödül törenindeki konuşmasının 30 saniyelik bölümünü yayınladığını ve bunu "Yahudi karşıtlığı" olarak nitelendirdiğini kaydetti.

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“Birbirimize sadece 30 dakika uzaklıktayız”

İsrail televizyonunda hedef gösterilmesinin ardından ölüm tehditleri aldığını vurgulayan Abraham, konuşmasındaki her kelimenin arkasında olduğunu söyledi.

Abraham, ödül törenindeki konuşmasında şöyle demişti:



"Ben İsrailliyim, (filminin yardımcı yönetmeni Basel Adra) Basel ise Filistinli ve sadece iki gün sonra aynı olmadığımız bir ülkeye döneceğiz. Ben sivil düzen altında yaşıyorum, Basel ise askeri düzende. Birbirimize sadece 30 dakika uzaklıktayız. Benim oy kullanma hakkım var, onun yok, benim bu ülkede özgürce hareket etmeme izin veriliyor, Basel ise milyonlarca Filistinli gibi kilit altında ve işgal altındaki Batı Şeria'da. Aramızdaki bu eşitsizlik sona ermeli."