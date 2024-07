Netanyahû di Kongreya DYAyê de axivî

Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu li ser vexwendina serokên Kongreya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) di civîna hevbeş a Kongreyê de gotarek pêşkêş kir ku nêzîkî saetek axivî.

Netanyahu destnîşan kir ku êrîşên Hamasê yên 7ê Cotmeha 2023an dişibin êrîşên Pearl Harborê yên sala 1941an û 2001an ya li Navenda Bazirganiya Cîhanê ya li DYAyê. Netanyahu spasiya Serokê Amerîkayê Joe Biden kir ku di êrîşên Xezeyê de piştgirî daye Îsraîlê û ji bo wî gotiye ku " siyonîstê serbilind."

Endamên Kongreyê di dirêjiya axavtina yek saetî ya Netanyahu de di dawiya her hevokê de li ser pêyan li çepikan dan.

Raşîda Tlaîb, yekane endama Kongreya Amerîkayê ye ku bi eslê xwe Filistînî ye, di dema tevahiya axaftina Netanyahu de pankarta "Sûcdarê şer" hilgirt.

Etîketa "Sûcdarê Şer" li ser medyaya civakî bû rojev.

Mirina sivîlan

Netanyahu îdia kir ku daxuyaniyên li ser kuştina sivîlên li Xezeyê derew in û got, "Tevî hemû derewên ku hûn dibihîzin jî, Xeze di dîroka şerên bajarî de li gorî windahiyên kesên şer dikin cihê ku herî kêm sivîl lê hatine kuştin e."

Hamas weke berpirsyar nirxand

Netanyahu ji endamên Kongreyê re got ku Îsraîl ji bo parastina sivîlên li Xezeyê gelek hewl dide û îdia kir ku Hamas ji mirina sivîlan berpirsyar e.

Netanyahu îdia kir ku wan destûr dane ku zêdetirî 40 hezar kamyonên alîkariyê derbasî Xezeyê bibin û wiha got: "Eger li Xezeyê Filistîniyên ku nikaribin têr xwarinê peyda bikin hebin jî, ne ji ber ku Îsraîl rê li ber vê yekê digire, ji ber ku Hamas wan didizin."

Dadgeha Cezê ya Navneteweyî kir armanc

Netanyahu got, "Dadgeha Cezê ya Navneteweyî (UCM) dixwaze me kelemçe bike, dixwaze me asteng bike ku em xwe neparêzin. Heke destên Îsraîlê girêbidin, hedefa din wê Amerîka be."

Netanyahu îdia kir ku UCM bi qestî Îsraîlê bi birçîhîştina gelê Xezeyê sûcdar dike û got ku ev "derew" e.

Her weha Netanyahu destnîşan kir ku armanca Îsraîlê ya "ji nû ve bicihbûn" a li Xezeyê nîne û got, "Divê em kontrolek ewlehiyê ya giran bidomînin."

Netanyahu ji endamên Kongreya Amerîkayê re got, "Amûrên pêwîst bidin me, da ku em zûtir kar biqedînin. Netanyahu got ku ew ê şer bikin heta ku hemû dîlgirtiyan "vegerîne malê" û dawî li hêza Hamasê ya leşkerî û kontrola wan ya Xezeyê bîne.

Netanyahu got, "Em ê kêmiyan razî nebin. Em ê heta serkeftinê bi dest bixin şer bikin."

Rayedarên Filistînî: Axaftina Netanyahu "tijî derew e" Sekreterê Giştî yê Tevgera Înîsiyatîfa Neteweyî ya Filistînê Mustafa el Bergûsî û Endamê Buroya Siyasî ya Tevgera Hemasê Îzzet el Rişk derbarê axaftina Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu ya li Kongreya Amerîkayê de daxuyanî dan. Bergusî da zanîn ku "Civîna ku sûcdarê şer Netanyahu ku sûcên komkujîyê, jinavbirina etnîkî, cezayên komî û birçîhîştinê kiriye, tê de axivî, ji bo Kongreya DYAyê danişîna şermê ye" Bergusî destnîşan kir ku şaristaniya Netanyahu îdîa dike ne şaristanî ye, hilweşîn e. Axaftina Netanyahu tije derew e." Rişkê ji Hamasê jî li ser hesabê xwe yê Telegramê wiha got: "Axaftina kujer Netanyahû, weke şahiya derewan û tinazkirina mejiyê dinyayê ye."