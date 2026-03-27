Nepal: Balendra Şah yemin ederek resmen Başbakanlık görevine başladı

Nepal siyasetinde bir çağ dönümünü simgeleyen devir teslim töreni başkent Katmandu’daki Devlet Başkanlığı konutu Sheetal Niwas’ta gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Ram Chandra (Çandra) Paudel'in önünde ant içen 35 yaşındaki Balendra Şah (Shah) ya da halk arasındaki yaygın lakabıyla Balen, Nepal tarihinin demokratik seçimlerle iş başına gelen en genç ve Madhesi toplumundan gelen ilk başbakanı olarak tarihe geçti.

Gen Z hareketinden iktidara

Şah'ın zaferi, geçtiğimiz yıl yolsuzluk ve kayırmacılığa karşı "Z Kuşağı" öncülüğünde başlayan ve önceki hükümetin devrilmesiyle sonuçlanan kitlesel protestoları izleyen ilk sandık iradesini temsil ediyor.

Daha önce Katmandu Belediye Başkanlığı döneminde altyapı ve atık yönetimi projeleriyle halk arasındaki onayını güçlendiren Şah genel seçimlerde eski Başbakan ve kıdemli komünist lider Sharma Oli’yi kendi kalesinde mağlup ederek büyük bir başarı elde etmişti.

Simgeler ve ilk mesajlar

Geleneksel Nepal kıyafetleri, bağcıklı tünik ve geleneksel şalvar ve imajıyla özdeşleşen siyah güneş gözlükleri ve başında geleneksel fes benzeri keçe külahla törene katılan Şah, yemin töreninden hemen önce sosyal medya hesabından birlik ve beraberlik temalı yeni bir rap şarkısı yayımladı.

Şarkısında "Nepal bu kez korkmuyor, kalbimiz vatan aşkıyla dolu" dizelerine yer veren Şah, seçim sürecindeki "yürüyüş bastonu" sembolünden ulusal liderliğe uzanan yolculuğunu tamamlamış oldu.

Teknokrat ağırlıklı kabine

Yemin töreninin ardından 15 üyeli kabinesini açıklayan Şah, kritik bakanlıklara uzman isimleri getirdi. Tanınmış iktisarçı Swarnim Wagle Maliye Bakanı, Shishir Khanal ise Dışişleri Bakanı olarak atandı. İçişleri Bakanlığı koltuğuna ise, eski hükümetin devrildiği protestolarda aktif rol alan gençlerden Sudan Gurung getirildi.

Bölgedeki yankılar

Şah'ın göreve başlaması komşu ülkelerce de yakından takip ediliyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, törenin hemen ardından yayımladığı mesajda Şah'ı kutlayarak iki ülke arasındaki bağları güçlendirme vurgusu yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı da Nepal’in bağımsızlık ve egemenliğine verdikleri desteği yineleyerek yeni hükümetle çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Balen Şah Başbakanlığındaki yeni hükümetin önündeki en büyük sınavlar; deprem sonrası devam eden yeniden yapılanma süreci, ekonomik reformlar ve halkın yerleşik siyasi seçkinlere duyduğu güvensizliği kalıcı projelere dönüştürmek olacak.

