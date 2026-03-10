Nepal: Oy sayımı sürüyor: Rapçi Balen'in partisi 73 bölgede seçimi aldı 50 bölgede önde gidiyor

Geçtiğimiz perşembe (5 Mart) oy kullanma işlemlerinin tamamlandığı Nepal genel seçimlerinde sayım sürerken seçimleri kazanması beklenen Milli Bağımsızlık Partisi (Rastriya Swatantra Party [RSP]) en çok oy alan adayın kazandığı 1 iskemleli 165 seçim çevresinin 73'ünde milletvekilliğini aldı. 50 seçim çevresinde de önde gidiyor.

Balen "kıdemli Marksist-Leninist"e fark attı

Bu arada partinin doğal Başbakan adayı halk arasında kısaca "Balen" olarak anılan Balendra Shah (Şah), aynı çevreden seçime giren eski Başbakan ve güçlü Nepal Komünist Partisi (Birleşik Marksist-Leninist) Sharma (Şarma) Oli'yi 49 bin 614 oy farkla geçerek Jhapa 5. Seçim Çevresinden Temsilciler Meclisi'ne (HoR) girdi. Resmi sonuçlara göre, Shah 68 bin 348 oy alırken, Oli 18 bin 734 oyda kaldı.

Eski Katmandu Büyükşehir Belediye Başkanı Balen, 1990'dan bu yana Jhapa seçim bölgesinden girdiği her seçimi kazanan deneyimli siyasetçi Oli'yi saf dışı etmeye kararlı olduğunu açıklamıştı.

8-9 Eylül'deki gençlik protestolarının ardından Oli, ülke yönetimindeki başarısızlığı ve protestocu gençlerin öldürülmeleri nedeniyle yaygın eleştiriler ve kamuoyu tepkisiyle karşı karşıya kalmış, 9 Eylül'de istifa ederek helikopterle Katmandu'dan "güvenli" bir yere kaçmıştı.

Hükümetinin devrilmesinden altı ay sonra yapılan seçimlerde, o güne değin kalesi olan seçim bölgesinde Balen karşısında çaresiz görünüyordu.

Üç kez başbakanlık yapan ve onlarca yıl "Birleşik Marksist-Leninistler"i yöneten Oli'nin Shah karşısındaki yenilgisi kötü yönetim ve yolsuzluk gibi konularda kamuoyunun derin hayal kırıklığını yansıtıyor. Yenilgisinin, muhtemelen Oli'nin siyasal kariyerinin sonu olacağına inanılıyor.

RSP Başkanı Rabi Lamichhane'de meclise girdi

RSP başkanı Rabi Lamichhane de Chitwan (Çitvan) seçim çevresinde 39 bin 838 oy farkla seçimi kazanarak Temsilciler Meclisi'ne girmeye hak kazandı.

Lamichhane 54 bin 402 oy alırken, en yakın rakibi Nepal Kongresi'nden (NC) Mina Kumari Kharel 14 bin 564 oyda kaldı. Birleşik Marksist Leninistler'den Ashmin Kharel ise 6 bin 992 oyla üçüncü oldu.

Lamichhane, 2022'de Chitwan-2'den Temsilciler Meclisi'ne ilk kez seçilmiş ve 34 bin 170 oy farkla kazanmıştı. Ancak daha sonra çifte vatandaşlık davası nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Nisan 2023'teki ara seçimde daha güçlü bir oy patlamasıyla geri döndü ve 54 bin 175 oy alarak en yakın rakibini 43 binden çok farkla geride bıraktı.

RSP'nin başarısı görünür oldu

Balendra Shah'ı (Şah) başbakan adayı gösteren RSP, Katmandu'da, güney ovalarında ve ülke genelindeki büyük şehir merkezlerinde büyük bir zafer kazandı.

Parti, Nepal Kongresi (NC), ve Birleşik Marksist-Leninistler ve Nepal Komünist Partisi (NCP) gibi köklü partilerin adayları karşısında büyük farklarla önde gidiyor.

Halen NC'nin dokuz sandalyesi var 10 seçim çevresinde önde gidiyor, Birleşik Marksist-Leninistler üç sandalye kazandı ve 8 seçim çevresinde önde gidiyor. NCP üç sandalye kazandı ve 4 seçim çevresinde önde gidiyor.

Bu arada, Birleşik Marksist-Leninistler (UML), Nepali Kongresi (NC) ve Nepal Komünist Partisi'nin (NCP) birçok önde gelen lideri, RSP adayları karşısında büyük farklarla seçimleri kaybetti.

(AEK)